ФСБ РФ опубликовала видео с пришедшими в Крым украинскими пограничниками

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Артем Зайцев
Артем Зайцев Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 1 937

24 февраля на пункт пропуска Джанкой Пограничного управления по Республике Крым прибыло 16 пограничников Украины с целью покинуть армию Незалежной.

Фото, видео: РИА Новости / Народная милиция ДНР; 5-tv.ru

Тема:
Специальная военная операция России

В пункт пропуска Джанкой Пограничного управления по Республике Крым прибыло 16 пограничников Украины. Согласно данным ФСБ, молодые люди, многим из которых не более 20 лет, отказались проходить дальнейшую службу в рядах украинской армии. Сейчас им не угрожает никакой опасности — они живы, здоровы и накормлены.

«Покинувшие места службы украинские пограничники прибывают на территорию Российской Федерации. В 11:15 в пункт пропуска Троебортное Пограничного управления ФСБ России по Брянской области прибыли 26 военнослужащих ГПС Украины, отказавшиеся проходить дальнейшую службу на территории Украины», — гласило сообщение.

Центр общественных связей ФСБ ранее сообщал, что 42 украинских пограничника покинули места своей дислокации через границы в Крыму и Брянской области. 24 февраля в 13 часов было объявлено, что военнослужащие Украины покинули все подразделения на российско-украинской границе.

«Мой прадед боролся с фашизмом, а сейчас тот фашизм на Украине — я это неприемлю», — поделился один из пограничников.

По словам молодых солдат, они разочаровались в действующем президенте Украины из-за того, что он не смог предотвратить военное противостояние с ДНР и ЛНР и за то, что пограничная служба Украины бросила их на границе после начала специальной военной операции России.

24 февраля президент России Владимир Путин принял решение о проведении специальной военной операции после обращения республики Донбасса за помощью РФ. Также он уточнил, что в ее цель не входит оккупация украинской территории.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что солдатам Вооруженных сил Украины отдан приказ о стрельбе в спину собственным военнослужащим, предпринявшим попытку добровольно перейти на сторону ЛНР.

Тема:
Специальная военная операция России
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