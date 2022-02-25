Зеленский попросил «действенную помощь» у «Бухарестской девятки»

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Артем Зайцев
Артем Зайцев Райтер редакции сайта Пятого канала 1 047

В объединение входят девять стран Центральной и Восточной Европы, объединившиеся в целях военного сотрудничества.

Зеленский попросил «действенную помощь» у «Бухарестской девятки»

Фото: Zuma\TASS

Тема:
Специальная военная операция России

Президент Украины Владимир Зеленский запросил помощи у «Бухарестской девятки» по оборонительным вопросам. По его словам, сейчас Незалежная как никогда нуждается в «действенной международной помощи». Об этом он сообщил на своей официальной странице в Twitter.

«Мы защищаем свою свободу и землю. Но нуждаемся в действенной международной помощи, — гласило сообщение Зеленского. — Обсудил это с Анджеем Дудой. Обратился к „Бухарестской девятке“ насчет оборонной помощи, санкций, давления».

Украинский лидер подчеркнул необходимость создания «антивоенной коалиции» в Киеве.

В «Бухарестскую девятку» входят девять стран Центральной и Восточной Европы. Объединение существует с целью усиления военного сотрудничества между странами восточного фланга НАТО. Членами союза являются: Болгария, Венгрия, Эстония, Литва, Латвия, Польша, Чехия, Словакия и Румыния.

24 февраля после обращения республики Донбасса за помощью РФ президент России Владимир Путин принял решение о проведении специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. По его словам, российская сторона не ставит перед собой цель оккупировать украинскую территорию.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Европа и США не собираются воевать с Россией.

Тема:
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