Зеленский попросил «действенную помощь» у «Бухарестской девятки»
В объединение входят девять стран Центральной и Восточной Европы, объединившиеся в целях военного сотрудничества.
Фото: Zuma\TASS
Президент Украины Владимир Зеленский запросил помощи у «Бухарестской девятки» по оборонительным вопросам. По его словам, сейчас Незалежная как никогда нуждается в «действенной международной помощи». Об этом он сообщил на своей официальной странице в Twitter.
«Мы защищаем свою свободу и землю. Но нуждаемся в действенной международной помощи, — гласило сообщение Зеленского. — Обсудил это с Анджеем Дудой. Обратился к „Бухарестской девятке“ насчет оборонной помощи, санкций, давления».
Украинский лидер подчеркнул необходимость создания «антивоенной коалиции» в Киеве.
В «Бухарестскую девятку» входят девять стран Центральной и Восточной Европы. Объединение существует с целью усиления военного сотрудничества между странами восточного фланга НАТО. Членами союза являются: Болгария, Венгрия, Эстония, Литва, Латвия, Польша, Чехия, Словакия и Румыния.
24 февраля после обращения республики Донбасса за помощью РФ президент России Владимир Путин принял решение о проведении специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. По его словам, российская сторона не ставит перед собой цель оккупировать украинскую территорию.
Ранее 5-tv.ru рассказал, что Европа и США не собираются воевать с Россией.
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