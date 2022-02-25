Корреспондент «Известий» рассказал об обстановке на линии фронта в Донбассе
На данный момент Мариуполь — крупнейший город на пути войск ДНР и ЛНР.
Фото, видео: ТАСС / Спринчак Валентин; 5-tv.ru
Тем временем, отход мирных жителей из Мариуполя затрудняют бойцы нацбата «Азов». Как сообщается с места событий, их цель — чуть ли не прикрыться живым щитом.
На данный момент Мариуполь — крупнейший город на пути войск ДНР и ЛНР. О том, какая сейчас обстановка на фронте народных республик, Семен Еремин.
Утром народная милиция ДНР сообщила, что ВСУ ночью обстреливали и в Киевском районе города тяжело был ранен гражданский.
«Мужчина, который получил большое количество травм».
«Начались взрывы. Выбежали в коридор. Потом вернулись. Надо какую-то одежду похватали. Потому что у нас перекрытия деревянные. Девять прилетов было. Конечно, напугались страшно».
Прямо сейчас в центре Донецка очень тихо. Более того не слышно даже далеких разрывов боеприпасов, как это было вчера утром.
«Слава богу, сейчас ничего не гремит, конечно, но в основном на близлежащих к окраинам районам это больше касается».
«Кажется, сейчас в Донецке сейчас самое спокойное место. Безопасно находиться».
Означает ли эта тишина какие-то перемены на линии соприкосновения. Может быть фронт как-то сдвинулся. Судить пока сложно. Ждем официальной информации от военных. В связи с последними событиями дончане надеются на скорое и полное окончание войны. Хотя говорить об этом сегодня, наверное, рано. По крайней мере судя по тому, что мы видели вчера. Целый день провели в Горловке, пригороде, который утюжила украинская артиллерия. Жертвы среди мирного населения. Остается надеяться, что сегодняшний день в этом смысле будет более спокойным.
- 25 февр
- Очередной фейк: летчик-ас «Призрак Киева» оказался выдумкой украинских СМИ
- 25 февр
- Песков заявил о готовности Путина направить делегацию на переговоры с Киевом
- 25 февр
- Центробанк понизил курс доллара и евро на 26–28 февраля
- 25 февр
- Зеленский пообещал «сдвинуть график войны» ради премьера Италии
- 25 февр
- Путин заявил Си Цзиньпину о готовности пойти на переговоры с Украиной
- 25 февр
- Политолог Шишкин объяснил невозможность досрочного завершения спецоперации РФ
- 25 февр
- Угольный профсоюз России окажет материальную помощь беженцам из ДНР и ЛНР
- 25 февр
- Кому война, а кому мать родна. Блиновская продает марафон о дружбе на фоне обострения в Донбассе
- 25 февр
- Более 200 националистов были уничтожены при захвате ВС РФ аэропорта Гостомель
- 25 февр
- Политолог Шишкин назвал новую роль Зеленского в решении вопроса войны и мира
Читайте также
80%
-3.38 93.60
-4.17
Нашли ошибку?