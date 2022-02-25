Корреспондент «Известий» рассказал об обстановке на линии фронта в Донбассе

Тем временем, отход мирных жителей из Мариуполя затрудняют бойцы нацбата «Азов». Как сообщается с места событий, их цель — чуть ли не прикрыться живым щитом.

На данный момент Мариуполь — крупнейший город на пути войск ДНР и ЛНР. О том, какая сейчас обстановка на фронте народных республик, Семен Еремин.

Утром народная милиция ДНР сообщила, что ВСУ ночью обстреливали и в Киевском районе города тяжело был ранен гражданский.

«Мужчина, который получил большое количество травм».

«Начались взрывы. Выбежали в коридор. Потом вернулись. Надо какую-то одежду похватали. Потому что у нас перекрытия деревянные. Девять прилетов было. Конечно, напугались страшно».

Прямо сейчас в центре Донецка очень тихо. Более того не слышно даже далеких разрывов боеприпасов, как это было вчера утром.

«Слава богу, сейчас ничего не гремит, конечно, но в основном на близлежащих к окраинам районам это больше касается».

«Кажется, сейчас в Донецке сейчас самое спокойное место. Безопасно находиться».

Означает ли эта тишина какие-то перемены на линии соприкосновения. Может быть фронт как-то сдвинулся. Судить пока сложно. Ждем официальной информации от военных. В связи с последними событиями дончане надеются на скорое и полное окончание войны. Хотя говорить об этом сегодня, наверное, рано. По крайней мере судя по тому, что мы видели вчера. Целый день провели в Горловке, пригороде, который утюжила украинская артиллерия. Жертвы среди мирного населения. Остается надеяться, что сегодняшний день в этом смысле будет более спокойным.