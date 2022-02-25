Корреспондент «Известий» рассказал об обстановке на линии фронта в Донбассе

Эфирная новость 1 146

На данный момент Мариуполь — крупнейший город на пути войск ДНР и ЛНР.

Фото, видео: ТАСС / Спринчак Валентин; 5-tv.ru

Тема:
Специальная военная операция России Обострение конфликта в Донбассе

Тем временем, отход мирных жителей из Мариуполя затрудняют бойцы нацбата «Азов». Как сообщается с места событий, их цель — чуть ли не прикрыться живым щитом.

На данный момент Мариуполь — крупнейший город на пути войск ДНР и ЛНР. О том, какая сейчас обстановка на фронте народных республик, Семен Еремин.

Утром народная милиция ДНР сообщила, что ВСУ ночью обстреливали и в Киевском районе города тяжело был ранен гражданский.

«Мужчина, который получил большое количество травм».

«Начались взрывы. Выбежали в коридор. Потом вернулись. Надо какую-то одежду похватали. Потому что у нас перекрытия деревянные. Девять прилетов было. Конечно, напугались страшно».

Прямо сейчас в центре Донецка очень тихо. Более того не слышно даже далеких разрывов боеприпасов, как это было вчера утром.

«Слава богу, сейчас ничего не гремит, конечно, но в основном на близлежащих к окраинам районам это больше касается».

«Кажется, сейчас в Донецке сейчас самое спокойное место. Безопасно находиться».

Означает ли эта тишина какие-то перемены на линии соприкосновения. Может быть фронт как-то сдвинулся. Судить пока сложно. Ждем официальной информации от военных. В связи с последними событиями дончане надеются на скорое и полное окончание войны. Хотя говорить об этом сегодня, наверное, рано. По крайней мере судя по тому, что мы видели вчера. Целый день провели в Горловке, пригороде, который утюжила украинская артиллерия. Жертвы среди мирного населения. Остается надеяться, что сегодняшний день в этом смысле будет более спокойным.

Тема:
Специальная военная операция России
25 февр
Очередной фейк: летчик-ас «Призрак Киева» оказался выдумкой украинских СМИ
25 февр
Песков заявил о готовности Путина направить делегацию на переговоры с Киевом
25 февр
Центробанк понизил курс доллара и евро на 26–28 февраля
25 февр
Зеленский пообещал «сдвинуть график войны» ради премьера Италии
25 февр
Путин заявил Си Цзиньпину о готовности пойти на переговоры с Украиной
25 февр
Политолог Шишкин объяснил невозможность досрочного завершения спецоперации РФ
25 февр
Угольный профсоюз России окажет материальную помощь беженцам из ДНР и ЛНР
25 февр
Кому война, а кому мать родна. Блиновская продает марафон о дружбе на фоне обострения в Донбассе
25 февр
Более 200 националистов были уничтожены при захвате ВС РФ аэропорта Гостомель
25 февр
Политолог Шишкин назвал новую роль Зеленского в решении вопроса войны и мира
+1° Атмосферное давление 750 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
83.55
-3.38 93.60
-4.17
Рунический гороскоп на неделю с 28 февраля по 6 марта для всех знаков зод...

Последние новости

17:03
Приостановлена подготовка к проведению «Формулы-1» в Сочи в 2022 году
17:02
Очередной фейк: летчик-ас «Призрак Киева» оказался выдумкой украинских СМИ
17:01
Рунический гороскоп на неделю с 28 февраля по 6 марта для всех знаков зодиака
16:58
Песков заявил о готовности Путина направить делегацию на переговоры с Киевом
16:54
Центробанк понизил курс доллара и евро на 26–28 февраля
16:46
Bild: Ангелу Меркель обокрали во время шопинга в Берлине

Сейчас читают

Песков анонсировал ответные санкции после рестрикций Запада в адрес России
День вашего лучшего свидания: какими будут 25-е лунные сутки 2022 года
Эксперты назвали возможный срок окончания российской операции по защите Донбасса
Алкогольный гороскоп: какой вы напиток по знаку зодиака

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год