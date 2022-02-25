Политолог Шишкин назвал новую роль Зеленского в решении вопроса войны и мира

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Артем Зайцев
Артем Зайцев Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 1 405

Специалист также объяснил, почему США и Европа оставили украинского лидера без поддержки.

Фото, видео: www.globallookpress.com / @Dankihot; 5-tv.ru

Тема:
Специальная военная операция России

Практически сразу после начала специальной военной операции 24 февраля президент Украины Владимир Зеленский завил, что совершил телефонный звонок главе РФ Владимиру Путину, но якобы не получил от него никакого ответа. Он разорвал все дипломатические отношения с Россией, но позже был разочарован тем, что ни НАТО ни Евросоюз не смогли поддержать его государство. Сейчас Зеленский ищет помощи от любых покровителей. Политолог и историк Игорь Шишкин в комментарии для 5-tv.ru рассказал, почему президент Украины оказался в таком плачевном положении.

«Господин Зеленский является президентом Украины. Вопросы войны и мира, вопросы стратегической политики решались не им — ему сказали такую роль играть», — отметил специалист.

Шишкин считает, что Зеленский уже выполнил свое назначение — его использовали. Теперь президента некому защитить. Украинский лидер понял, что ему придется ответить за принятые решения в отношении России, поэтому ищет любые пути для получения поддержки от западных стран. Сейчас Зеленскому, по мнению эксперта, отведена роль «терпящего поражение военачальника» — так якобы решили некие «хозяева» политического деятеля.

«Никто на Западе не собирался воевать на Украине, за Украину. Украину использовали, для того, чтобы как можно больше сделать гадости России. Как инструмент в антироссийской политике Запада — это раз, а второе, для чего нужен был Порошенко, и Зеленский — для того, чтобы давить все русское на Украине. Чтобы она была антироссийским, антирусским государством. Вот и все что ему отводилось», — рассказал политолог.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Владимир Зеленский попросил «действенную помощь» у «Бухарестской девятки».

Тема:
Специальная военная операция России
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