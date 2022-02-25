Центробанк понизил курс доллара и евро на 26–28 февраля
Официальный курс американской валюты снизится на 3 рубля 38 копеек по отношению к предыдущему показателю, европейской — на 4 рубля 16 копеек.
Фото: ТАСС / Джапаридзе Михаил
Центробанк понизил курс доллара и евро на 26–28 февраля. Иностранная валюта будет котироваться по 83,55 и 93,6 рубля соответственно. Об этом сообщается на сайте регулятора.
Таким образом, официальный курс доллара снизится на 3 рубля 38,03 копейки по отношению к предыдущему показателю. Курс евро регулятор понизил на 4 рубля 16,94 копейки.
Сегодня, 24 февраля, по состоянию на 14:50 по московскому времени, американская валюта на Московской бирже подешевела на 1,76%, а европейская — на 1,65%.
Также во время торгов индекс Мосбиржи вырос на 13,2% — до 2 329,79 пункта, а индекс РТС — до 877,33 пункта.
Колебания на валютном рынке начались в связи с обострением обстановки в Донецкой и Луганской народных республиках 17 февраля. После продолжающихся обстрелов со стороны Украины, руководство ДНР и ЛНР приняло решение о начале массовой эвакуации мирных граждан на территорию России.
22 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указы о признании республик. Незамедлительно президент США объявил о введении очередных экономических санкций.
24 февраля глава российского государства объявил о начале специальной военной операции в Донбассе, направленной на защиту мирного населения.
Как подчеркнули в Минобороны РФ, высокоточные средства поражения применяются только для выведения из строя военной инфраструктуры, объектов ПВО, военных аэродромов и авиации ВСУ. При этом гражданскому населению ничто не угрожает.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что экономист дал прогноз по курсу доллара и евро на фоне обострения в Донбассе.
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