Грузия «матерным» словом отвечает на попытки Запада вооружить ее «до зубов»

Лидер грузинской партии «Консервативное движение» Зураб Махарадзе рассказал, как его страна отвечает на предложения о поддержке санкции против России. Политик признался, что Запад постоянно предлагает Грузии вооружить ее «до зубов», но всегда получает один и тот же ответ «матерным» словом.

«Грузины, когда слышат от Запада призывы вооружать их „до зубов“, я не буду повторять, потому что это „матерное“ и что интересы наших стран — это наше дело про Украину и Грузию. О себе надо думать самому», — подметил он.

Он выразил надежду, что Грузия и в дальнейшем не будет поддерживать западные санкции, а подойдет к этому вопросу с полной ответственностью. Ведь в случае одобрения этого предложения государство потеряет ценного партнера, который обеспечивает ее не только энергетическими, но и продуктовыми ресурсами.

«В Грузии основная часть продуктов и энергетической составляющей зависит от России. Поэтому, оставляя за рамки весь контекст, чисто физически прагматически — это делать невозможно. — заявил он. — Будем надеяться, что грузинское правительство сохранит здравый смысл и не будет делать то, что раньше грузинские политики делали и меняли прагматические интересы Грузии на сиюминутный пиар».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Грузия не собирается присоединяться к санкциям против России.