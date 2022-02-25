Грузия «матерным» словом отвечает на попытки Запада вооружить ее «до зубов»
Политик Зураб Махарадзе выразил надежду, что политики в его стране и дальше не будут поддерживать санкции против России.
Фото, видео: Depositphotos / Ruletkka; 5-tv.ru
Лидер грузинской партии «Консервативное движение» Зураб Махарадзе рассказал, как его страна отвечает на предложения о поддержке санкции против России. Политик признался, что Запад постоянно предлагает Грузии вооружить ее «до зубов», но всегда получает один и тот же ответ «матерным» словом.
«Грузины, когда слышат от Запада призывы вооружать их „до зубов“, я не буду повторять, потому что это „матерное“ и что интересы наших стран — это наше дело про Украину и Грузию. О себе надо думать самому», — подметил он.
Он выразил надежду, что Грузия и в дальнейшем не будет поддерживать западные санкции, а подойдет к этому вопросу с полной ответственностью. Ведь в случае одобрения этого предложения государство потеряет ценного партнера, который обеспечивает ее не только энергетическими, но и продуктовыми ресурсами.
«В Грузии основная часть продуктов и энергетической составляющей зависит от России. Поэтому, оставляя за рамки весь контекст, чисто физически прагматически — это делать невозможно. — заявил он. — Будем надеяться, что грузинское правительство сохранит здравый смысл и не будет делать то, что раньше грузинские политики делали и меняли прагматические интересы Грузии на сиюминутный пиар».
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Грузия не собирается присоединяться к санкциям против России.
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