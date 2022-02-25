Последние данные по обстановке в ЛНР и ДНР
Контрнаступление группировки войск народных республик продолжается. Постепенно километр за километром удается отодвинуть линию фронта.
Фото, видео: ТАСС / Река Александр; 5-tv.ru
Не сдавшиеся украинские бойцы продолжают наносить удары по мирным жителям в Донбассе. По зданиям, где точно нет ни одного военного!.. Этим утром обстреляли школу в Горловке. Два учителя, как сообщается, погибли, еще одна — ранена. В Донецке выпустили снаряды по дому ребенка.
Жителей Мариуполя используют практически как живой щит. им не дают покинуть город, крупнейший на пути войск ДНР и ЛНР. За обстановкой на линии фронта и в освобожденных районах следят наши корреспонденты — Иван Литомин и Семен Еремин.
Поселок Металлист — это 15 километров от Луганска и десять километров до линии соприкосновения. Сейчас здесь нет ни мобильной связи, ни электричества, ни людей
Остались лишь те, кто не успел эвакуироваться. В основном пенсионеры, которые просто не хотят покидать свои дома. Даже без электричества — они запасаются продуктами.
«Мяско, уточка домашняя, курочка, масло».
Светлана Кис вместе с мамой живет здесь всю войну — начиная с 2014-го. Говорят, под грохот артиллерии и свист снарядов уже даже спят спокойно.
«Не страшно?»
«Так я не слышу. страшно! Услышу так страшно…»
Несколько дней назад они проводили на эту войну двух детей: младшему вот-вот исполнится 19-ть.
«Мне за них страшно, чтоб пришли мои герои. И жалко и душа спокойна, что пошли воевать. У меня гордость такая. Бабушка, будет все в порядке».
Последствия бомбежки здесь — прямо на центральной улице. В этом разрушенном доме еще с обстрела 2014-го живет Леонид. Тогда в крышу прилетел артиллерийский снаряд. Но переехать мужчине некуда.
«Вот моя была комната, бабушка вот тут жила, брат спал в зале. А я так тут и живу. Не живу, а существую».
Металлист — этакий опорный пункт военных народной милиции ЛНР. Освободительная операция еще со вчерашнего вечера приобрела контрнаступательный характер. Сейчас очень активно идут бои за Счастье. За город Счастье, что от Луганска всего в 25 километрах.
«Сложно говорить, что он находится под контролем ВСУ, поскольку данные разведки анализируются… СКЛ Наша основная задача — сдерживание любой активности нашего противника как огневой, так и наступательной…» — заявил официальный представитель народной милиции ЛНР.
К слову, в самом Луганске сегодня канонады не слышно. Линия соприкосновения все дальше от города. По официальным данным на некоторых рубежах фронт за ночь удалось отодвинуть почти на десять километров.
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