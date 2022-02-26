Добровольно сложивших оружие украинских военнослужащих доставили в Севастополь

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Алиса Маркова
Алиса Маркова Алиса Маркова Журналист Эксклюзив 1 292

В районе острова Змеиный в Одесской области Украины сложили оружие и сдались 82 военнослужащих ВСУ. Об этом говорится в официальном заявлении Минобороны России.

Фото, видео: Соцести, 5-tv.ru

Тема:
Специальная военная операция России Обострение конфликта в Донбассе

Добровольно сложивших оружие украинских военнослужащих доставили в Севастополь в утром в субботу, 26 февраля. Запись оказалась в распоряжении 5-tv.ru.

«Очередное разоблачение фейковых новостей. Это те самые военнослужащие с острова Змеиное, которые добровольно сложили оружие и решили вернуться к своим семьям. Мы видим, что все они живы и здоровы. К ним совершенно нормальное отношение. Они сейчас получают бутилированную воду и сухие пайки», — рассказала корреспондент МИЦ «Известия» Мери Бадунц.

Ранее украинские источники заявляли, что они не сдались и не сложили оружие, а погибли в бою.

Как подчеркнул официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, всего сложили оружие более 150 украинских военных различных подразделений. В частности, кроме тех, кто на острове Змеиный, — 11 военнослужащих 53 отдельной механизированной бригады ВСУ в Николаевке. Коридор для выхода запросили морские пехотинцы.

В оборонном ведомстве подчеркнули, что после стабилизации обстановки в районе боевых действий все сдавшиеся будут возвращены домой к семьям.

Тема:
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