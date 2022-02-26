ВС РФ взяли под охрану узел Северо-Крымского канала в Херсонской области
Опубликовано видео взрыва построенной националистами дамбы для подачи воды в Крым
Фото, видео: ТАСС / Северо-Крымского канал; 5-tv.ru
Специалисты Минобороны России приступили к проведению работ по очистке русла и восстановлению инфраструктуры гидротехнических сооружений для подачи воды в Крым.
Вооруженные силы РФ взяли под охрану узел Северо-Крымского канала в Херсонской области, освободив его от националистических военных вооруженных формирований Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«В соответствии с решением Министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу в целях устранения водной блокады Крымского полуострова специалисты Минобороны России приступили к проведению работ по очистке русла и восстановлению инфраструктуры гидротехнических сооружений Северо-Крымского канала в Скадовском районе Херсонской области Украины», — говорится в сообщении.
Восстановлением займутся военнослужащие и спецтехника отдельного морского инженерного полка Черноморского флота, а также отдельной ж/д бригады ЮВО и специалисты одного из флотских судоремонтных предприятий.
Управляемым взрывом военные инженеры Черноморского флота ликвидировали созданную националистами Украины еще в 2014 году бетонную дамбу, которая перекрывала все эти годы подачу воды на полуостров Крым. Основное сооружение не пострадало. В настоящее время продолжаются работу по очистке канала от кустарников и прочего мусора.
Судоремонтники занимаются ремонтом и восстановлением всех механизмов шлюзового комплекса. Ранее его вывели из строя украинские радикалы.
«По завершению работ подача воды по Северо-Крымскому каналу на территорию Республики Крым, а также в интересах жителей населенных пунктов Херсонской области Украины, будет восстановлена», — подчеркнули в Минобороны.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что подача воды из Днепра в Крым может начаться в течение двух недель.
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