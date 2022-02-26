В ДНР подразделениям народной милиции пришлось штурмом брать позиции националистов. На месте столкновения работает наша съемочная группа. Корреспондент телеканала «Известия» Валентин Трушнин передает из эпицентра боевых действий.

Еще недавно эти позиции удерживали военнослужащие ВСУ. Им предложили отойти без боя, но в итоге они отказались. Этот укрепрайон разнесли буквально в клочья. Здесь повсюду лежат боеприпасы, которыми они не успели воспользоваться. Выстрелы от РПГ-гранаты. Лежат тела погибших военнослужащих ВСУ. Их просто не успели еще убрать.

Смотрите какая крыша у блиндажа. Какие мощные бревна в несколько накатов. Серьезно закопались в землю.

Это корпус от знаменитого британского противотанкового ракетного комплекса NLAW. То есть им воспользовались, но насколько мы знаем подробности этого боя, техника ДНР подбита не была. То есть это не панацея.

А еще на столбе висел флаг запрещенной в России группировки «Правый сектор», что говорит о том, что здесь на позициях были еще и правосеки.

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