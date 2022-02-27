Ярчайший бой спецоперации: 200 десантников РФ не отдали Гостомель тысяче контрактников

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Военнослужащие ВДВ РФ удержали Гостомель в шесть раз уступающими Украине силами

Фото, видео: РИА Новости / Алексей Куденко; 5-tv.ru

Тема:
Специальная военная операция России Обострение конфликта в Донбассе

Для высадки военнослужащих ВДВ РФ на аэродром к северу от Киева привлекли 200 вертолетов — одно это выглядело эпически.

Самой заметной страницей спецоперации на данный момент стал десант ВДВ на Гостомель. Это военный аэродром к северу от Киева. Для высадки привлекли 200 вертолетов — и это выглядело эпически. Вертушки шли низко над Днепром. Понятно, не все одновременно летели, группы сменяли друг друга, выполняя разные задачи. Одни прикрывали воздушную колонну от возможных ударов, другие, собственно, доставляли бойцов и вооружение.

Там завязался тяжелейший бой, который продолжался все следующие сутки. Чтобы выбить ВДВ из аэропорта, на них бросили 4-ю бригаду оперативного назначения. Первую в составе украинской Нацгвардии, которую сформировали по американскому образцу. То есть тоже спецназ, все контрактники, идеологически заряженные, с артиллерией и бронетехникой. Их — 1200, наших — 200. Наши выстояли. И удержали аэропорт — ключ к Киеву.

«У него очень большая взлетная полоса, я когда-то садился там, и он на правом. Значит, для того, чтобы выдвинуться к Киеву, не надо форсировать Днепр. Это самый короткий путь — восемь-девять километров до кольцевой дороги. Они молодцы, захватили аэродром и его охраняют», — рассказал Георгий Шпак, главком ВДВ.

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