Забыли БТР при бегстве: военные ЛНР без единого выстрела выдавили бригаду ВСУ

Эфирная новость 2 005

Войска ЛНР без единого выстрела выдавили бригаду ВСУ из станицы Луганская

Фото, видео: РИА Новости / Валерий Мельников; 5-tv.ru

Тема:
Обострение конфликта в Донбассе Специальная военная операция России

Оставшиеся на позициях бойцы нацбатальонов сейчас ведут беспорядочный огонь. Под него попал корреспондент МИЦ «Известия», освещающий специальную военную операцию РФ в Донбассе.

Войска ЛНР и ДНР развивают наступление на своих участках фронта. Корреспондентам МИЦ «Известия» удалось одними из первых журналистов пересекли бывшую на протяжении долгих лет линию разграничения.

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Обстановка напряженная — Иван Литомин увидел один из самых укрепленных опорных пунктов на Луганском направлении. Элита украинских десантников стояла в станице Луганская почти всю войну, но накануне ночью 79-ю десантно-штурмовую бригаду ВСУ без единого выстрела выдавали отсюда войска Народной милиции ЛНР.

«Убегали настолько быстро, что даже побросали военную технику (включая БТР - Прим. ред.), форму, вещи, журналы и вообще все обмундирование. Ушли туда — вглубь фронта, в сторону Украины», — рассказал с места событий Иван Литомин.

Корреспондент МИЦ «Известия» Денис Кулага в поселке Веселая Горка попал под обстрел ВСУ. К счастью ни он, ни оператор не пострадали — успели забежать в укрытие. Остающиеся сейчас в тех краях бойцы нацбатальонов сейчас ведут беспорядочный огонь. По всему, что видят. Смотрите подробности в репортаже.

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