Мединский: при отказе от переговоров ответственность за кровопролитие будет на Украине

При отказе от переговоров ответственность за кровопролитие будет на украинской стороне. Об этом заявил помощник российского президента Владимир Мединский. В качестве главы делегации по вопросу ситуации в Донбассе он выступил с обращением в ожидании ответа от властей Незалежной.

«Инициатива по проведению данных переговоров была высказана позавчера украинской стороной. Мы сразу же согласились и предложили в качестве места переговоров — Минск. Украина взяла длительную паузу и стала предлагать другие города. В том числе Варшаву и так далее. В конце концов мы нашли компромисс. И по предложению украинской стороны мы согласились провести переговоры в Гомеле. Это белорусский город, находящийся почти на границе с Украиной. Более того сторонами был детально проработан маршрут украинской делегации. Он был согласован», — заявил Владимир Мединский.

По его словам, российской стороной была гарантирована абсолютная безопасность украинской делегации.

«С раннего утра мы находимся здесь в Белоруссии. Нам ехать до Гомеля из Минска около трех часов. Мы не руководствуемся эмоциями, мы ждем момента, когда украинская делегация выдвинется из Киева. Для нас каждый час, каждая минута. Чем быстрее начнутся переговоры… Это спасенные жизни наших братьев-украинцев, мирных граждан и солдат ВСУ, которые пока еще остаются на линии противостояния. Поэтому мы спокойно предлагаем следующее. Вот сейчас полдень. До 15:00 мы будем продолжать находиться здесь», — заверил помощник президента РФ Владимир Мединский.

Как отмечал ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, делегация от России состоит из представителей МИД, Минобороны и других ведомств, включая Администрацию президента.

«Мы за мир, в случае отказа от переговоров, вся ответственность за кровопролитие будет на украинской стороне. Но мы здесь до 15 часов по местному времени. Ждем ответа украинской стороны», — заключил Мединский.

Однако несколько часов назад 27 февраля украинский президент Владимир Зеленский заявил, что отказывается от проведения диалога в Белоруссии. По его словам, делегация из Киева не приедет в Гомель, поскольку власти Белоруссии оказывают помощь российской вооруженным силам.

«Варшава, Стамбул, Баку — эти города мы предложили России для ведения переговоров. Да и любой другой город, откуда не летят ракеты в Украину», — говорил Владимир Зеленский.

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса от украинских агрессоров. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. По данным ВЦИОМ, это решение поддерживает каждый третий опрошенный россиянин.

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