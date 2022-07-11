Украинские боевики обещали, что не оставят от донецкого города камня на камне, если им придется его покинуть. Свое бесчеловечное обещание выполнили — палили из всех орудий.

Фото, видео: © РИА Новости / Сергей Аверин; 5-tv.ru

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Обострение конфликта в Донбассе Специальная военная операция России

Во многих городах под контролем российских военных сейчас идет восстановление критической инфраструктуры, пострадавшей в результате боевых действий. Например, в Лимане разрушено практически все — теперь оставшиеся в городе жители восстанавливают свои дома и то, что необходимо для нормальной жизни шести тысячам человек. Корреспондент «Известий» Александр Сафиуллин продолжит.

Разбитый город — на центральной улице ни одного целого здания. Оставшиеся на территории коммунальщики стараются навести порядок. Пока одни собирают мусор (стекло, ветки, разбитые камни), другие читают уже устаревшие сводки с полей. Следят за продвижением союзных войск, любая информация о победах на фронтах поднимает настроение.

«Весь город разбит. В частности, южная сторона. Северная, где мусор высыпаем, там через дом одни руины», — рассказал сотрудник коммунальной службы.

Неподалеку люди занимают очередь за получением документов. Обсуждают последние события, думают, что делать дальше. Вдали грохочут пушки. Местные вспоминают, как малые группы боевиков украины обстреливали город из минометов.

«Две-три секунды и прилет. Это Украина была 100%», — рассказал местный житель.

На улицах десятки воронок разного диаметра. Судя по всему, по городу били из стволов всех калибров. Большинство улиц города сейчас выглядит таким образом: разбитые здания, окна. Есть и такие последствия — это снаряд от «Града». Судя по направлению, прилетел он от ВСУ. Геннадий на вопрос о поведении солдат украины на территории города тоже сразу вспомнил именно двойки с минометами.

«Минами с машин били. Когда две машины проезжали, жители не знали, что с ними делать. Могли только наблюдать, как скрупулезно изо дня в день дом за домом бомбили и бомбили», — рассказал житель Лимана.

Кроме регулярных частей ВСУ, здесь стояли экстремисты из «Правого сектора»*. Как говорят местные, прямым текстом заявляли: если уйдут они — уничтожат город. Обещание свое выполнили. Обстрелы в разных районах продолжаются и по сей день.

* — запрещен в РФ.

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