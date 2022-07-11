Самые важные новости о ходе спецоперации ВС РФ по защите жителей Донбасса

В ЛНР подтвердили освобождение Богородичного и развитие наступления на Славянск

|
Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 214

Еще два населенных пункта ДНР взяты под контроль — Владимировка и Триполье.

В ЛНР подтвердили освобождение Богородичного и развитие наступления на Славянск

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Андрей Эрштрем

Читайте нас в: Дзен Яндекс.Новости

Тема:
Специальная военная операция России

Союзные силы освободили село Богородичное в Донецкой Народной Республике (ДНР) и готовят наступление на Славянск. Это подтвердил помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев.

«Союзные силы освободили село Богородичное в ДНР, ведется организация мощного плацдарма для наступления на Славянск», — написал он в Telegram-канале.

Также появилась информация о том, что союзные силы взяли под контроль два региона в ДНР — Владимировка и Триполье. Стоит отметить, что 9 июля был освобожден еще один — Григорьевка.

Еще 24 февраля президент России Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Российский лидер отметил, что украинские националисты возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой республик. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев отверг, поэтому РФ решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили это как «вторжение» и объявили нашей стране экономическую войну.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о числе потерь ВСУ за две недели спецоперации.

Тема:
Специальная военная операция России
11 июл
Самые важные новости о ходе спецоперации ВС РФ по защите жителей Донбасса
11 июл
Высадка на Марсе: как в Крыму оценили приказ Зеленского отвоевать юг Украины?
11 июл
Киев разместил 400 военных и пункт управления в школе и больнице под Одессой
11 июл
Певица Саша заявила о поддержке спецоперации России на Украине
11 июл
Российский истребитель Су-35С уничтожил украинский Су-25 в воздушном бою над ДНР
11 июл
Украинский пленный рассказал о разгильдяйстве ВСУ: «Забыть, как страшный сон»
11 июл
Под Днепропетровском уничтожены хранилища для американских РСЗО HIMARS
11 июл
Националисты налили солярку в единственный колодец в поселке Волчеяровка
11 июл
Сплошные руины: военкор «Известий» показал последствия обстрелов Лимана националистами
11 июл
ВСУ задействовали заградотряды из националистов для удержания Северска
+30° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 40%
61.30
0.03 61.81
-0.24
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на сегодня, 11 июля

Последние новости

21:10
Самые важные новости о ходе спецоперации ВС РФ по защите жителей Донбасса
21:04
«Ну это смешно»: Соседов о репертуаре Шатунова после ухода из «Ласкового мая»
20:49
Зеленский назвал помощь Нидерландов Украине «неприятным сюрпризом» для РФ
20:43
Лолита Милявская рассказала, где хочет быть похоронена: «Выбрала три места»
20:27
Подросток прыгнул под проплывающий катер в Петербурге
20:15
Высадка на Марсе: как в Крыму оценили приказ Зеленского отвоевать юг Украины?

Сейчас читают

Дроздов о вызове врачей на съемочную площадку: Присел, откинулся и пришел в себя
Больше месяца: стала известна дата, когда тело Пьера Нарцисса предадут земле
Поворотный июль: для кого полнолуние и суперлуние безвозвратно изменит жизнь?
Хочу иномарку: Какое авто можно пригнать из ЕС в Россию за 2 миллиона рублей

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год