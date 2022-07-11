В ЛНР подтвердили освобождение Богородичного и развитие наступления на Славянск
Еще два населенных пункта ДНР взяты под контроль — Владимировка и Триполье.
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Андрей Эрштрем
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Союзные силы освободили село Богородичное в Донецкой Народной Республике (ДНР) и готовят наступление на Славянск. Это подтвердил помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев.
«Союзные силы освободили село Богородичное в ДНР, ведется организация мощного плацдарма для наступления на Славянск», — написал он в Telegram-канале.
Также появилась информация о том, что союзные силы взяли под контроль два региона в ДНР — Владимировка и Триполье. Стоит отметить, что 9 июля был освобожден еще один — Григорьевка.
Еще 24 февраля президент России Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Российский лидер отметил, что украинские националисты возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой республик. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев отверг, поэтому РФ решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили это как «вторжение» и объявили нашей стране экономическую войну.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о числе потерь ВСУ за две недели спецоперации.
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