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Град с голубиное яйцо и ливни: циклон «Зельда» терроризирует Петербург

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Любовь Старикова
Любовь Старикова Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 284

Циклон «Зельда» принес в Санкт-Петербург ливни и град размером с голубиное яйцо

Фото, видео: 5-tv.ru

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Тема:
Погода

Прошлой ночью южный циклон подарил жителям Северной столицы жуткую грозу.

В Санкт-Петербурге выпал град размером с голубиное яйцо. Южный циклон «Зельда», подаривший жителям Северной столицы прошлой ночью жуткую грозу, продолжает свирепствовать.

Эксклюзивные кадры буйства стихии оказались в распоряжении 5-tv.ru. На них видно, как льдинки засыпали двор и крыльцо жилого дома.

фото: 5-tv.ru

Вместе с градом петербуржцы встречают мощные ливни и жару — спасатели также предупредили о ветре порывами до 28 метров в секунду, призвав горожан быть внимательными и осторожными. Температура в Северной столице днем при этом сохраняется в области 30 градусов тепла.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что неделя дождей в Петербурге началась с мощного ливня.

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