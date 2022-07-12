Град с голубиное яйцо и ливни: циклон «Зельда» терроризирует Петербург

Прошлой ночью южный циклон подарил жителям Северной столицы жуткую грозу.

В Санкт-Петербурге выпал град размером с голубиное яйцо. Южный циклон «Зельда», подаривший жителям Северной столицы прошлой ночью жуткую грозу, продолжает свирепствовать.

Эксклюзивные кадры буйства стихии оказались в распоряжении 5-tv.ru. На них видно, как льдинки засыпали двор и крыльцо жилого дома.

фото: 5-tv.ru

Вместе с градом петербуржцы встречают мощные ливни и жару — спасатели также предупредили о ветре порывами до 28 метров в секунду, призвав горожан быть внимательными и осторожными. Температура в Северной столице днем при этом сохраняется в области 30 градусов тепла.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что неделя дождей в Петербурге началась с мощного ливня.