Град с голубиное яйцо и ливни: циклон «Зельда» терроризирует Петербург

Циклон «Зельда» принес в Санкт-Петербург ливни и град размером с голубиное яйцо
Фото, видео: 5-tv.ru
Читайте нас в: Дзен Яндекс.Новости
Прошлой ночью южный циклон подарил жителям Северной столицы жуткую грозу.
В Санкт-Петербурге выпал град размером с голубиное яйцо. Южный циклон «Зельда», подаривший жителям Северной столицы прошлой ночью жуткую грозу, продолжает свирепствовать.
Эксклюзивные кадры буйства стихии оказались в распоряжении 5-tv.ru. На них видно, как льдинки засыпали двор и крыльцо жилого дома.
Вместе с градом петербуржцы встречают мощные ливни и жару — спасатели также предупредили о ветре порывами до 28 метров в секунду, призвав горожан быть внимательными и осторожными. Температура в Северной столице днем при этом сохраняется в области 30 градусов тепла.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что неделя дождей в Петербурге началась с мощного ливня.
- 12 июл
- Из-за жары в Европе под угрозой авиасообщение и работа электростанций
- 12 июл
- Неделя дождей в Петербурге началась с мощного ливня
- 12 июл
- Онемели ноги и руки: Катя Голышева попала в реанимацию после удара молнии
- 11 июл
- Грозы и раскаты грома в Москве будет слышно еще несколько ночей
- 10 июл
- Танцы под дождем и поваленные деревья: ураган в Москве удивил разнообразием событий
- 7 июл
- Могут ли в российских регионах появиться пустыни?
- 7 июл
- Град, ураган и летающие крыши: Москва пережила «ливень года»
- 7 июл
- Вильфанд: в России введены новые климатические нормы
- 7 июл
- Вильфанд: бархатный сезон на российских курортах продлится дольше обычного
- 7 июл
- Готовим купальники или зонты? Пресс-конференция Гидрометцентра РФ — прямая трансляции
Читайте также
57%
-2.45 58.76
-3.05
Нашли ошибку?