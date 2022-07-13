Впервые за долгое время увидеть близких смогли участники специальной военной операции из Екатеринбурга. После общения состоялось награждение.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Тема:
Специальная военная операция России

Увидели родных впервые за долгое время. Военные в зоне спецоперации провели телемост со своими родными. Минобороны опубликовало кадры общения. В этот раз на связи был Екатеринбург.

«Мы тебя ждем», — обратился ребенок к отцу-военнослужащему.

«Я тоже скучаю, скоро приедем. Все нормально будет», — ответил он.

«Папа, а ты скоро вернешься?» — обратился другой мальчик к родителю.

«Скоро, скоро. Тоже хорошо все, не переживай», — подтвердил родитель.

Помимо общения с родственниками, во время видеотрансляции также шел концерт. Ну а после телемоста состоялось награждение. Военным вручили Ордена мужества, медали Жукова и «За боевые отличия».

Тема:
Специальная военная операция России
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