Увидели родных впервые за долгое время. Военные в зоне спецоперации провели телемост со своими родными. Минобороны опубликовало кадры общения. В этот раз на связи был Екатеринбург.

«Мы тебя ждем», — обратился ребенок к отцу-военнослужащему.

«Я тоже скучаю, скоро приедем. Все нормально будет», — ответил он.

«Папа, а ты скоро вернешься?» — обратился другой мальчик к родителю.

«Скоро, скоро. Тоже хорошо все, не переживай», — подтвердил родитель.

Помимо общения с родственниками, во время видеотрансляции также шел концерт. Ну а после телемоста состоялось награждение. Военным вручили Ордена мужества, медали Жукова и «За боевые отличия».