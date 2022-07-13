Губерниев рассказал о попытках помириться с Бузовой: «Не получилось»

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев рассказал про ссору с поющей телеведущей Ольгой Бузовой, где он ненароком серьезно обидел исполнительницу.

Речь идет о конфликте с алкоголем. Однажды комментатор пошутил, что певица любит пить коньяк по утрам. Бузова восприняла слова Губернева очень серьезно, лишь спустя долгое время она смогла простить обозревателя.

«Она очень сильно обиделась действительно. А сейчас все нормально. Позвала на концерт, но я не смог, к сожалению, работал в этот день», — рассказал он в интервью на YouTube-канале Надежды Стрелец.

Также Дмитрий рассказал, что в обозримом будущем экс-участница «Дом-2» вероятно будет его соведущей. Он даже признался, что был бы не против дуэта с вокалисткой.

Судя по этой истории, телеведущую не так сложно задеть. Однако колкие замечания комментаторов в микроблоге видимо не обладают настолько мощной силой, как слова знаменитости. Ранее поклонники осудили артистку за кривые ноги и волосы в кружке.

Любые новые публикации Бузовой подвергаются нелестной критике пользователей сети. То им не нравятся ее танцы, то ее фигура. Злобные хейтеры всегда найдут за что возненавидеть артистку. Однако, Ольга будто бы пропускает ехидные шутки мимо ушей. Ранее 5-tv.ru рассказывал о реакции Бузовой на негатив.