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Сила ПВО: насколько эффективна тактика ВСУ и зачем США испытывает Россию

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 5 989

Помощник МВД ЛНР Киселев заявил намерении США проверить на прочность российские ПВО

Фото, видео: © РИА Новости / Виктор Антонюк; 5-tv.ru

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Тема:
Специальная военная операция России

Подсветку для нанесения удара украинским военным обеспечивают американские или натовские спутники.

Украинские националисты сегодня нанесли удар по Луганску и впервые за долгое время им удалось попасть в склад с боеприпасами. Помощник министра внутренних дел Луганской Народной Республики (ЛНР) Виталий Киселев раскрыл причину мимолетного успеха ВСУ, который быстро угас из-за своевременной реакции ВС РФ.

«ПО отработало, но по всей вероятности в самую последнюю секунду. Достали ракеты, которые летели непосредственно в город Луганск. Удар был нанесен „Точкой-У“. И это уже можно констатировать, потому что части их мы находили на месте взрыва», — рассказал помощник.

Он объяснил, что вероятнее всего ВСУ выпустили три ракеты. Две из них российские силы сбили, а вот одна смогла долететь до Александровского полигона. В следствии удара произошел взрыв, сейчас ситуацию досконально изучают. По мнению Киселева, вражеский снаряд прилетел с района Соледар- Артемовск.

Как отметил эксперт, ВСУ не просто так решили стрелять именно в темное время суток. Днем у националистов нет возможности добраться до подконтрольных ВС РФ регионов.

«Поэтому это эшелонированный подход этой техники для того, чтобы потому же нанести удар непосредственно по складам с боеприпасами. ВСУ это всегда планирует два-три дня, потому что есть много мест, где выходя из основной точки, „Точка-У“ перемещается ближе к выполнению своей задачи, таким образом за трое суток они готовят удар», — объяснил он.

По мнению Виталия Кисилева, боевики хотели «проверить на прочность» российские ПВО. Уже в течение месяца Луганск подвергается вражеским обстрелам и всякий раз российские военнослужащие давали жесткий отпор вражеским позициям. Как рассказал помощник, у «Точки-У» была подсветка спутников НАТО или США. В Америке давно верят в перспективу этого вооружения и считают «Точку-У» высокоточной, поэтому теперь они работают над тем, чтобы сделать из нее ракету средней дальности.

«Эта ракета способна нанести малый ядерный боевой заряд. Поэтому они проводили и исследования, и таким образом подсветив и проломив возможно нашу ПВО, проверяя ее на прочность. К сожалению, одна ракета достигла своей цели. При чем они были выпущены три, одновременно с разницей одна секунда», — объяснил Киселев.

Как заявил специалист, секундная разница имеет очень большое расстояние и дает минимальное количество времени. Существует вероятность, что российские ПВО приняли три ракеты за одну, поэтому третьей все же удалось скрыться. Однако ВС РФ подробно проанализировали ситуацию и в следующий раз будут готовы обороняться от новых нападений, учитывая прошлые ошибки.

Ранее 5-tv.ru рассказывал про самые важные новости о ходе спецоперации ВС РФ по защите жителей Донбасса.

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