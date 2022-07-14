Вучич: всех ждет ад, если Запад не примет предложение Путина

Судьбоносное предложение от президента РФ мировые лидеры получат после завершения одного из этапов спецоперации ВС России, полагает глава Сербии.

Если западные лидеры не прислушаются к предложениям президента РФ Владимира Путина, мир погрузится в ад. Такое мнение высказал глава Сербии Александр Вучич, комментируя текущую ситуацию на геополитической арене.

«Я знаю, что нас ждет. Как только Владимир Путин закончит дела в Северске, Бахмуте и Соледаре, а затем на второй линии: Славянск — Краматорск — Авдеевка, последует его предложение. Если они его не примут, а они не намерены, мы отправимся в ад», — цитирует Вучича агентство Sputnik.

Какое именно предложение российского лидера он имеет в виду, президент Сербии уточнять не стал.

Глава РФ Владимир Путин во время своего выступления на ПМЭФ-2022 подчеркнул, что спецоперация на Украине — вынужденный шаг. По мнению президента России, боевые действия — всегда трагедия, однако в сложившейся ситуации Москве не оставили выбора.

Спецоперация ВС РФ ведется на Украине с 24 февраля. Ее главными целями были обозначены возвращение мира в Донбасс, демилитаризация и денацификация Незалежной.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что США передавали Украине разведданные для обстрелов Донбасса. Об этом журналистам в рамках брифинга рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.