Самые важные новости о ходе спецоперации ВС РФ по защите жителей Донбасса

Вучич: всех ждет ад, если Запад не примет предложение Путина

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Любовь Старикова
Любовь Старикова Райтер редакции сайта Пятого канала 334

Президент Сербии Вучич: если Запад не примет предложение Путина, мир окажется в аду

Вучич: всех ждет ад, если Запад не примет предложение Путина

Фото: www.globallookpress.com / Federation Council of Russia

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Тема:
Украинский кризис Специальная военная операция России

Судьбоносное предложение от президента РФ мировые лидеры получат после завершения одного из этапов спецоперации ВС России, полагает глава Сербии.

Если западные лидеры не прислушаются к предложениям президента РФ Владимира Путина, мир погрузится в ад. Такое мнение высказал глава Сербии Александр Вучич, комментируя текущую ситуацию на геополитической арене.

«Я знаю, что нас ждет. Как только Владимир Путин закончит дела в Северске, Бахмуте и Соледаре, а затем на второй линии: Славянск — Краматорск — Авдеевка, последует его предложение. Если они его не примут, а они не намерены, мы отправимся в ад», — цитирует Вучича агентство Sputnik.

Какое именно предложение российского лидера он имеет в виду, президент Сербии уточнять не стал.

Глава РФ Владимир Путин во время своего выступления на ПМЭФ-2022 подчеркнул, что спецоперация на Украине — вынужденный шаг. По мнению президента России, боевые действия — всегда трагедия, однако в сложившейся ситуации Москве не оставили выбора.

Спецоперация ВС РФ ведется на Украине с 24 февраля. Ее главными целями были обозначены возвращение мира в Донбасс, демилитаризация и денацификация Незалежной.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что США передавали Украине разведданные для обстрелов Донбасса. Об этом журналистам в рамках брифинга рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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