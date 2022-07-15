Реактивный дробовик: «Ураганы» начали уничтожать ВСУ с помощью тактики карусели

Площадь поражения одного залпа российской установки РСЗО составляет четыре футбольных поля. На ракетах военнослужащие оставляют националистам послания с напоминанием о страшных преступлениях.

Фото, видео: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС; 5-tv.ru

Тема:
Специальная военная операция России

Российские артиллеристы нанесли удары по позициям ВСУ из реактивных систем залпового огня (РСЗО). Четыре футбольных поля — такова площадь поражения одного залпа установки «Ураган», которые используют российские военные.

Для наведения и контроля — беспилотники «Орлан»; для непрерывного огня — тактика карусели. Военкор «Известий» Александр Морозов продолжит.

Командир взвода «Ураганов» группировки «Отважные» на одной из ракет пишет послание украинским неонацистам: «За девочку Нику!!!». Ее убил осколок украинской ракеты в Донецке во время обстрела мирного квартала на прошлой неделе. Нике было всего десять лет. Самое страшное — за год до того, как ее убили нацистские каратели, она победила тяжелое онкологическое заболевание.

«Этот снаряд, это возмездие за всех детей Донбасса и жителей, которые страдают от террора украинских националистов. Враг будет повержен, победа будет за нами!» — выразил уверенность командир взвода реактивной артиллерии с позывным «Хелок».

Установка заряжена и готова к бою. Корректировку огня и контроль поражения самой цели обеспечивает боевой беспилотник «Орлан». Сразу после получения координат замаскированных украинских позиций звучит залп. Его можно сравнить с выстрелом из дробовика — 16 ракет за 12 секунд. Площадь поражения — четыре футбольных поля. Сейчас установка работает по окопам и дотам противника. Так как они расположены на большом расстоянии друг от друга.

За действиями расчетов следят и с земли — корректируют угол обстрела. Выстрелом из специальной установки измеряют скорость и направление ветра. После нанесения удара нужно сразу уходить — чтобы установку не смогли засечь и накрыть ответным огнем. «Ураган» поражает артиллерию, боевую технику и укрепления ВСУ днем и ночью.

«Десять дней назад примерно была задача ночная, работали по перекрестку дорог, откуда выходили украинские националисты. В результате трех залпов поразили две колонны. Тем самым приблизил победу еще на один день», — командир реактивной артиллерийской бригады с позывным «Вектор».

Расчеты реактивных систем залпового огня «Ураган» работают по всей линии фронта. На этом участке используют тактику карусели — пока одна машина меняет позицию, другая выезжает на огневой рубеж, а третью уже перезаряжают. Такая система позволяет наносить максимальный урон противнику.

Тема:
Специальная военная операция России
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