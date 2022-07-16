Магазин с сюрпризом: зачем ВСУ подорвали торговый комплекс в Лисичанске
«Известия» опубликовали фото переделанного ВСУ под склад боеприпасов торгового комплекса в Лисичанске
Фото: 5-tv.ru
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Отступая из Лисичанска, украинские военные уничтожали свои боеприпасы и оружие.
В распоряжении 5-tv.ru появились фото переоборудованного ВСУ под склад боеприпасов торгового комплекса в Лисичанске. Как рассказал корреспондент «Известий» Алексей Полторанин, ТК, расположенный в непосредственной близости к жилым домам, был подорван украинскими военными во время отступления.
На снимках, представленных журналистом, видны останки здания, некогда бывшего торговым комплексом, и находящийся рядом жилой сектор. Используя объект гражданской инфраструктуры для размещения оружия и боеприпасов, украинские националисты подвергали смертельной опасности гражданское население Лисичанска.
ВСУ и ранее неоднократно задействовали жилые дома, школы и больницы для прикрытия боевой техники, размещения бойцов, после чего обвиняли ВС РФ в ударах по гражданским объектам. Свои промахи украинские военнослужащие также выдавали за «атаки» с российской стороны.
К примеру, в апреле украинские военнослужащие якобы по ошибке обстреляли центральный рынок Лисичанска. Фото было сделано местным жителем еще в то время, когда ВСУ занимали город. После инцидента в Минобороны РФ предупреждали о том, что он может быть использован в качестве провокации — якобы это российские войска ударили по гражданскому объекту.
Спецоперация ВС РФ ведется на Украине с 24 февраля. Ее главными целями были названы возвращение мира в Донбасс, демилитаризация и денацификация Незалежной. В Минобороны РФ неоднократно подчеркивали, что бойцы ведут точечные удары исключительно по объектам военной инфраструктуры.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что ВС РФ провели эксперимент с «Градом», максимально близко подойдя к ВСУ.
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