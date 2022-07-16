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Магазин с сюрпризом: зачем ВСУ подорвали торговый комплекс в Лисичанске

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Любовь Старикова
Любовь Старикова Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 14

«Известия» опубликовали фото переделанного ВСУ под склад боеприпасов торгового комплекса в Лисичанске

Магазин с сюрпризом: зачем ВСУ подорвали торговый комплекс в Лисичанске

Фото: 5-tv.ru

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Тема:
Специальная военная операция России Украинский кризис

Отступая из Лисичанска, украинские военные уничтожали свои боеприпасы и оружие.

В распоряжении 5-tv.ru появились фото переоборудованного ВСУ под склад боеприпасов торгового комплекса в Лисичанске. Как рассказал корреспондент «Известий» Алексей Полторанин, ТК, расположенный в непосредственной близости к жилым домам, был подорван украинскими военными во время отступления.

На снимках, представленных журналистом, видны останки здания, некогда бывшего торговым комплексом, и находящийся рядом жилой сектор. Используя объект гражданской инфраструктуры для размещения оружия и боеприпасов, украинские националисты подвергали смертельной опасности гражданское население Лисичанска.

ВСУ и ранее неоднократно задействовали жилые дома, школы и больницы для прикрытия боевой техники, размещения бойцов, после чего обвиняли ВС РФ в ударах по гражданским объектам. Свои промахи украинские военнослужащие также выдавали за «атаки» с российской стороны.

К примеру, в апреле украинские военнослужащие якобы по ошибке обстреляли центральный рынок Лисичанска. Фото было сделано местным жителем еще в то время, когда ВСУ занимали город. После инцидента в Минобороны РФ предупреждали о том, что он может быть использован в качестве провокации — якобы это российские войска ударили по гражданскому объекту.

Фото: 5-tv.ru

Спецоперация ВС РФ ведется на Украине с 24 февраля. Ее главными целями были названы возвращение мира в Донбасс, демилитаризация и денацификация Незалежной. В Минобороны РФ неоднократно подчеркивали, что бойцы ведут точечные удары исключительно по объектам военной инфраструктуры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что ВС РФ провели эксперимент с «Градом», максимально близко подойдя к ВСУ.

Тема:
Специальная военная операция России
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