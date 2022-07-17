Российские военные осыпали «Градом» позиции украинских боевиков в Донецке
Реактивная система залпового огня оперативно наносила мощные удары один за другим.
Фото, видео: www.globallookpress.com / MOD Russia; 5-tv.ru
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Российские военные нанесли ряд мощнейших ударов по позициям украинских националистов с помощью реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град». Момент ночного обстрела в Донецкой народной республике удалось заснять корреспондентам «Известий».
На видео можно проследить, как наши военные осыпают «Градом» локации боевиков, молниеносно выпуская один снаряд за другим.
Накануне Вооруженными силами РФ был проведен эксперимент с модернизацией РСЗО «Град». Военные погрузили систему на автомобиль и максимально близко подъехали к месту дислокации ВСУ. Военный эксперт Андрей Филатов рассказал, что для этого эксперимента был изучен опыт стран Ближнего Востока.
24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и объявили РФ экономическую войну.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что ВСУ снова потеряли «подаренную» Западом технику.
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