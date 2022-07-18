Группировке «Восток» поручили уничтожить оружие большой дальности ВСУ
Шойгу поручил группировке «Восток» приоритетно поражать дальнобойное оружие ВСУ
Фото: www.globallookpress.com / MOD Russia
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Цель — лишить противника возможности обстреливать жилые кварталы Донбасса и терроризировать мирных жителей.
Глава Минобороны России Сергей Шойгу поручил группировке «Восток» ликвидировать ракетные и артиллерийские средства большой дальности, принадлежащие войскам Украины. Об этом сообщили в пресс-службе оборонного ведомства.
Министр лично посетил с инспекцией командный пункт группировки. Руководитель подразделения отчитался Шойгу о текущей обстановке и ходе выполнения поставленных боевых задач по разгрому сил противника в доверенной зоне.
Оценив расположение сил, глава ведомства поручил группировке уничтожить вооружение противника, позволяющее ему вести огонь по жилым кварталам населенных пунктов Донбасса и устраивать поджоги полей с пшеницей и хранилищ с зерном.
Два дня назад Шойгу также посетил командные пункты группировок «Юг» и «Центр» и отдал распоряжение активизировать действия в зоне проведения специальной военной операции. Основная цель — исключить возможности Вооруженных сил Украины (ВСУ) наносить ракетные и артиллерийские удары по территории России и Донбасса, их гражданской инфраструктуре и жителям.
Ранее 5-tv.ru писал о том, почему Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогут воспользоваться западным оружием.
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