Группировке «Восток» поручили уничтожить оружие большой дальности ВСУ

Цель — лишить противника возможности обстреливать жилые кварталы Донбасса и терроризировать мирных жителей.

Глава Минобороны России Сергей Шойгу поручил группировке «Восток» ликвидировать ракетные и артиллерийские средства большой дальности, принадлежащие войскам Украины. Об этом сообщили в пресс-службе оборонного ведомства.

Министр лично посетил с инспекцией командный пункт группировки. Руководитель подразделения отчитался Шойгу о текущей обстановке и ходе выполнения поставленных боевых задач по разгрому сил противника в доверенной зоне.

Оценив расположение сил, глава ведомства поручил группировке уничтожить вооружение противника, позволяющее ему вести огонь по жилым кварталам населенных пунктов Донбасса и устраивать поджоги полей с пшеницей и хранилищ с зерном.

Два дня назад Шойгу также посетил командные пункты группировок «Юг» и «Центр» и отдал распоряжение активизировать действия в зоне проведения специальной военной операции. Основная цель — исключить возможности Вооруженных сил Украины (ВСУ) наносить ракетные и артиллерийские удары по территории России и Донбасса, их гражданской инфраструктуре и жителям.

Ранее 5-tv.ru писал о том, почему Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогут воспользоваться западным оружием.