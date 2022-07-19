Российские военные доставили 50 тонн продовольствия в поселки под Харьковом

Гуманитарные грузы доставляют еженедельно. Жители Украины признаются: без помощи служащих ни за что бы не справились.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Яндекс.Новости

Тема:
Специальная военная операция России

В освобожденные поселки Харьковской области прибыл очередной конвой с гуманитарной помощью. Российские военные доставили 50 тонн продовольствия — это крупы, консервы и мука. Сейчас купить даже самое необходимое просто негде: ВСУ при отступлении уничтожили все магазины и склады. Местные жители признаются: сейчас помощь из России для них — единственный шанс выжить.

«Привозят практически каждую неделю и раздают людям», — заметила Благодаря такой поддержке люди возвращаются к мирной жизни.

Благодаря такой поддержке люди возвращаются к мирной жизни. Помимо продуктов, наши военные доставляют необходимые медикаменты. В поселках начинают работать предприятия, в том числе сельскохозяйственные.

Тема:
Специальная военная операция России
19 июл
Власти ДНР разоблачили фейк о 300 жертвах в драмтеатре Мариуполя
19 июл
Помоют, постирают и накормят: в Донбасс приехал уникальный поезд-баня
19 июл
Ни шанса на спасение: как ВС РФ уничтожают украинских боевиков из «Гиацинтов»
19 июл
Полковник из США Макгрегор заявил о провале Байдена в битве с РФ за Украину
19 июл
«Не освободители, мы каратели»: жительницы Лисичанска рассказали о грабежах ВСУ
19 июл
Гостинцы НАТО, наркотики и рапорт Зеленскому: что осталось от ВСУ на НПЗ под Лисичанском
19 июл
Минобороны РФ: ВСУ поджигают поля с зерном в Запорожской и Херсонской областях
18 июл
Осталось немного: эксперт назвал примерные сроки освобождения Донбасса
18 июл
Политолог Светов оценил шансы отставки Зеленского: «Не для того его надували»
18 июл
Войска РФ уничтожили самоходную установку ВСУ «Бук-М1» в районе Краматорска
+12° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
56.56
-1.27 57.15
-0.74
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на сегодня, 19 июля

Последние новости

10:56
Российским пенсионерам проиндексируют выплаты с 1 августа
10:38
Российские военные доставили 50 тонн продовольствия в поселки под Харьковом
10:34
Футболиста Махача Гаджиева задержали в Москве по делу о мошенничестве
10:19
Звезда сериала «Сваты» Руслана Писанка умерла от тяжелой болезни
9:57
В Госдепе США пригрозили КНР проблемами за сотрудничество с РФ
9:39
Советская группа «На-На» вернется на сцену в золотом составе

Сейчас читают

Звезда сериала «Сваты» Руслана Писанка умерла от тяжелой болезни
«Не освободители, мы каратели»: жительницы Лисичанска рассказали о грабежах ВСУ
«Развал режима Зеленского»: политолог оценил отставки в силовых структурах Украины
Коварная сладость: Как не растолстеть летом из-за фруктов

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год