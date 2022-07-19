Российские военные доставили 50 тонн продовольствия в поселки под Харьковом
Гуманитарные грузы доставляют еженедельно. Жители Украины признаются: без помощи служащих ни за что бы не справились.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков; 5-tv.ru
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В освобожденные поселки Харьковской области прибыл очередной конвой с гуманитарной помощью. Российские военные доставили 50 тонн продовольствия — это крупы, консервы и мука. Сейчас купить даже самое необходимое просто негде: ВСУ при отступлении уничтожили все магазины и склады. Местные жители признаются: сейчас помощь из России для них — единственный шанс выжить.
«Привозят практически каждую неделю и раздают людям», — заметила Благодаря такой поддержке люди возвращаются к мирной жизни.
Благодаря такой поддержке люди возвращаются к мирной жизни. Помимо продуктов, наши военные доставляют необходимые медикаменты. В поселках начинают работать предприятия, в том числе сельскохозяйственные.
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