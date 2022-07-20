Националисты в «мешке»: союзные силы ведут бои за Светлодарск

Военкор «Известий» рассказал, как ведутся бои на Светлодарской дуге

Фото, видео: Александр Река / ТАСС; 5-tv.ru

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Тема:
Специальная военная операция России

ВСУ ожесточенно сопротивляются. Отступать им практически некуда, позади — поля, которые находятся под обстрелом артиллерии.

В районе Светлодарска силы ЛНР ведут масштабное наступление. Украинские боевики превратили местную электростанцию в укрепрайон. Штурм идет при масштабной поддержке артиллерии. С передовой — корреспондент «Известий» Валентин Трушнин.

Мы находимся на так называемой Светлодарской дуге, теперь это скорее хорда. Здесь продолжается артиллерийская дуэль. Гаубицы бьют по батареям противника и позициям ВСУ.

Огонь ведут батареи гаубичного артиллерийского дивизиона Луганской народной милиции. А наступление по охвату теплоэлектростанции — донецкие подразделения. Штурмующие наблюдают за эффективностью стрельбы с помощью беспилотника и корректируют огонь.

«Наши подразделения ЛНР оказывают активную поддержку наступательным силам ДНР. Одно дело делаем. Активно бои идут на западе Светлодарска, на Углегорском водохранилище. Принуждаем их отступить, закрываем северо-восток, юг плотно. Они, если можно так выразиться, в мешке», — рассказал командир первой батареи гаубичного артиллерийского дивизиона НМ ЛНР.

Тепловая электростанция называется Углегорской, так как стоит на берегу одноименного водохранилища, не путать с городом Углегорском, который в глубоком тылу. ВСУ здесь рискуют оказаться в кольце.

«Сейчас мы в плотном взаимодействии с братской республикой. Завершаем окружение противника в районе ТЭС, подходим к Новолуганскому и уничтожаем противника на подходах, отходах, не даем ему осуществлять маневры», — отметил военный с позывным «Аллигатор».

Возможно, именно этим объясняется упорство ВСУ в этом районе: они просто боятся покинуть хоть какое-то укрытие (а ТЭС — это комплекс надежных промышленных зданий) и уходить полями, которые хорошо пристреляны нашими артиллеристами.

Тема:
Специальная военная операция России
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