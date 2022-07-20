Минобороны РФ показало видео работы бойцов ВДВ на Украине
Российских десантников надежно прикрывают современной техникой.
Фото, видео: Виталий Невар / ТАСС; 5-tv.ru
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На земле позиции националистов штурмуют подразделения ВДВ. Они выдвинулись к передовой и сходу нанесли удар по опорному пункту противника.
«Задача — завладеть опорным пунктом противника и блокировать населенный пункт с южного направления. Выдвигаются штурмовые отряды, усиленные танковыми и огнеметными подразделениями», — доложил командир парашютно-десантного полка Роман.
Во время атаки солдат поддерживали боевые машины десанта. А для подавления огневых точек и бронетехники ВСУ были использованы противотанковые ракетные комплекты и переносные огнеметы.
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