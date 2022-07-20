Военкор «Известий» сообщил о взятии силами НМ ЛНР стратегического села в ДНР
Населенный пункт Берестовое находится на трассе Бахмут — Лисичанск.
Фото: © РИА Новости / Сергей Аверин
Читайте нас в: Дзен Яндекс.Новости
Стратегически важное село Берестовое взято силами народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР). Об этом сообщает военкор «Известий» Алексей Полторанин.
«Это важный стратегический район, который находится на трассе Бахмут — Лисичанск. Кроме того, в том числе из этого города постоянно обстреливают освобожденные города», — пояснил корреспондент, добавив, что село входит в состав Донецкой народной республики (ДНР).
После освобождения ЛНР бойцов соседней республики перебросили для поддержки в ДНР.
- 20 июл
- База подготовки резервистов под Одессой уничтожена ударом ВС РФ с моря
- 20 июл
- Киев выпустил 12 ракет HIMARS по Антоновскому мосту в Херсоне
- 20 июл
- Немецкий генерал-лейтенант Маис признал, что у России неисчерпаемые ресурсы
- 20 июл
- Шойгу поручил группировке «Запад» жестко пресекать обстрелы освобожденных регионов
- 20 июл
- Посольство РФ в США: Россия возвращает мир на освобожденные регионы Украины
- 20 июл
- Минобороны РФ показало видео работы бойцов ВДВ на Украине
- 20 июл
- ВС РФ впервые использовали робота-сапера «Проход-1» в спецоперации на Украине
- 20 июл
- Националисты в «мешке»: союзные силы ведут бои за Светлодарск
- 20 июл
- Рвутся в бой: как проходят учения танкистов-резервистов в Донбассе
- 19 июл
- Несоизмеримая мощь: в США заявили, что никакое оружие не поможет Украине победить РФ
Читайте также
68%
-1.12 56.45
-0.70
Нашли ошибку?