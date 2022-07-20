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Военкор «Известий» сообщил о взятии силами НМ ЛНР стратегического села в ДНР

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Светлана Шевченко
Светлана Шевченко Светлана Шевченко Журналист Эксклюзив 182

Населенный пункт Берестовое находится на трассе Бахмут — Лисичанск.

Военкор «Известий» сообщил о взятии силами НМ ЛНР стратегического села в ДНР

Фото: © РИА Новости / Сергей Аверин

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Тема:
Специальная военная операция России

Стратегически важное село Берестовое взято силами народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР). Об этом сообщает военкор «Известий» Алексей Полторанин.

«Это важный стратегический район, который находится на трассе Бахмут — Лисичанск. Кроме того, в том числе из этого города постоянно обстреливают освобожденные города», — пояснил корреспондент, добавив, что село входит в состав Донецкой народной республики (ДНР).

После освобождения ЛНР бойцов соседней республики перебросили для поддержки в ДНР.

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