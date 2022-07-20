Киев выпустил 12 ракет HIMARS по Антоновскому мосту в Херсоне

Вооруженные силы Украины осуществили ракетный удар из реактивной системы залпового огня HIMARS по Антоновскому мосту в Херсоне. Об этом сообщает замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.

«Украинские войска выпустили 12 ракет HIMARS. Мы насчитали около восьми попаданий по Антоновскому мосту, часть ПВО перехватила. Нанесен серьезный ущерб мосту, есть серьезные разрушения. Движение по мосту пока есть, но для большегрузного транспорта он, вероятно, будет перекрываться. Обстрел был в 04:00, пакет из 12 ракет, два залпа по шесть», — цитирует РИА Новости Стремоусова.

По словам замглавы региона, в текущее время точной информации о возможных пострадавших от обстрела нет. Уже известно, что к ремонтным работам на объекте приступят в ближайшее время.

«Для того, чтобы ремонтно-восстановительные работы были завершены, как можно скорее, движение по мосту будет разрешено только легковому транспорту и пассажирскому. Грузовой транспорт будет иметь возможность проезжать через Каховскую ГЭС», — рассказывает в своем Telegram-канале глава администрации области Владимир Сальдо.

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