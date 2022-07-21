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РИА Новости: ВС РФ применяют усиленные БПЛА «Ланцет» в спецоперации на Украине

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 1 335

Беспилотник считается одновременно и снарядом, так как может поражать цели противника.

РИА Новости: ВС РФ применяют усиленные БПЛА «Ланцет» в спецоперации на Украине

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС, 5-tv.ru

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Тема:
Специальная военная операция России

В ходе спецоперации российская армия начала применять модернизированные беспилотники «Ланцет». Об этом сообщил РИА Новости информированный источник.

«Российские войска на Украине начали применять <…> „Ланцет“ с увеличенной продолжительностью полета в один час и более могущественной боевой частью, масса которой составляет более пяти килограмм, что минимум на два килограмма больше, чем у базовой версии дрона», — отметил собеседник агентства.

Дрон легко может превратиться в снаряд: для поражения позиций неприятеля оператор может использовать функцию предконтактного подрыва. В этом случае БПЛА подрывается неподалеку от цели, над ней или в стороне, чтобы ударная волна и осколки накрыли как можно большую площадь.

В зависимости от типа цели беспилотники оснащаются различной боевой частью: осколочно-фугасной, термобарической или кумулятивной.

Модернизированная версия дрона «Ланцет» отличается улучшенной аэродинамикой и большей боевой частью.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на Украине был впервые применен дистанционно-управляемый робот-сапер «Проход-1».

Тема:
Специальная военная операция России
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