ТАСС: ВС РФ применили новейший дрон «Ласточка» в спецоперации на Украине
Источник агентства сообщил, что беспилотники уже успешно поразили несколько целей.
Фото: © РИА Новости / Алексей Куденко
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Российские военные впервые применили в ходе спецоперации ударные беспилотники из состава комплекса «Ласточка», сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах. БПЛА уже успешно отработали несколько боевых задач.
«Российские ударные беспилотники из состава комплекса „Ласточка“ нанесли огневое поражение живой силе и уничтожили несколько бронированных целей Вооруженных сил Украины в ходе боевых действий», — сообщил источник.
Беспилотники используют осколочные и кумулятивные боеприпасы, сбрасываемые с воздуха.
Официально эта информация не подтверждена. По данным Минобороны РФ, впервые дроны «Ласточка» были применены на учениях в 2021 году.
Известно, что БПЛА запускаются с катапульты, неся под фюзеляжем малогабаритные боеприпасы.
В открытых источниках крайне мало информации о характеристиках этого дрона. По неподтвержденным данным, «Ласточка» имеет взлетную массу от 4 до 5 килограммов, может лететь на расстояние до 45-50 километров со скоростью 65-120 км/ч.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что на Украине был впервые применены модернизированные беспилотники «Ланцет».
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