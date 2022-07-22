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В США сообщили о планах Киева начать контрнаступление на юге Украины

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Ксения Темникова
Ксения Темникова Журналист 182

NYT заявила о планах ВСУ начать контрнаступление на юге Украины

В США сообщили о планах Киева начать контрнаступление на юге Украины

Фото: REUTERS / Gleb Garanich

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Тема:
Специальная военная операция России

Свежо предание, да верится с трудом — в успех ВСУ не верят ни военные эксперты, ни даже западные чиновники, яро поддерживающие Киев.

Украина намерена перейти в контрнаступление на юге страны и отбить у российских войск Херсон. Об этом пишет американская газета The New York Times.

По ее данным, Киев якобы намерен атаковать освобожденный город и взорвать мосты и плацдармы у реки Днепр, перерезав российские пути снабжения.

В качестве аргументации газета приводит заявление Киева о том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) на днях атаковали при помощи ракет большой дальности и артиллерии более 200 российских объектов и войсковых подразделений.

Мировое сообщество скептически встретило новости о готовящейся перестановке сил. Военные эксперты и многие западные политики в один голос твердят: поставки западного оружия не помогут Украине обеспечить себе преимущество. Кроме того, союзники Незалежной опасаются, что момент для контрнаступления еще не наступил, и Киев может лишь загнать себя в новую ловушку.

Между тем в Пентагоне уже бьют тревогу из-за истощения собственных запасов вооружений. Чиновники предполагают, что если Вашингтон продолжит так же снабжать Украину, то поставит себя в условия дефицита оружия и боеприпасов уже в течение нескольких месяцев.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как американский офицер разоблачил ложь генералов о положении ВСУ в Донбассе.

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