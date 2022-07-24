Снимите это немедленно: Бузова насмешила толпу в костюме с открытыми ягодицами
Зрители сравнили костюм Бузовой на VK Fest с колбасой-вязанкой
Фото, видео: VK Fest
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При таких деньгах, считают поклонники, звезде пора бы найти нормального стилиста.
Ольга Бузова в очередной раз стала объектом насмешек своих подписчиков. На этот раз они активно обсуждают ее откровенный наряд, на котором она выступила на VK Fest. Певица вышла на сцену в костюме тигрицы с открытыми ягодицами.
«Именно ради этого выступления, и чтобы не нарушать традицию, я всю ночь ехала на машине, а потом на трех самолетах через два континента добиралась до вас аж 28 часов. Но все это мелочь, ведь для меня как артиста важна сцена и ваши голоса, поющие хором мои песни», — обратилась артистка к толпе.
Но если там ей публика свистела и аплодировала, то на странице артистки в Instagram* на нее в очередной раз обрушилась волна хейта. Подписчикам не пришелся по вкусу сценический костюм Бузовой. Ни его расцветка, ни фасон. Весь образ многие из них сочли пошлым и безвкусным. А кто-то в очередной раз испытал стыд за выходку певицу.
«Жесть, реально стремный костюм, сними его»;
«Оля, ну найми ты уже нормального стилиста. С такими деньгами так дешево выглядеть это смешно»;
«Простите, у меня одни мысли: колбаса-вязанка», — не стеснялись в выражениях подписчики.
Кстати, в день выступления Ольга Бузова удивляла поклонников не только откровенным нарядом, но и столь же откровенными признаниями. Так, певица заявила во всеуслышание, что любит большой член. Об этом 5-tv.ru рассказывал ранее.
* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.
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