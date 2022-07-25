Четверо мирных жителей погибли в Рубежном из-за обстрела ВСУ

Националисты выпустили по поселку в ЛНР девять снарядов из полученного от НАТО артиллерийского орудия.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Обострение конфликта в Донбассе Специальная военная операция России

Четверо мирных жителей погибли в ЛНР в результате обстрела ВСУ. По поселку Рубежное украинские войска выпустили девять снарядов из артиллерии НАТОвского калибра 155 миллиметров. Об этом сообщили власти Луганской народной республики.

Ранее мэр Горловки (это уже в ДНР) заявил о сильном повреждении здания поликлиники. ВСУ обстреливали город в течении получаса.

В общей сложности, по словам местных властей, по Горловке ударили 17 раз, выпустив снаряды различного калибра. В результате никто не погиб, однако есть раненые среди мирного населения.

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