Возвращаемся к событиям в зоне спецоперации. Минобороны показало работу расчетов зенитных комплексов С-300. Они несут круглосуточное дежурство и надежно прикрывают наши подразделения от воздушных ударов противника.

С-300 могут засечь любые ракеты, самолеты или вертолеты в радиусе нескольких сотен километров. Среди них украинские «Точка-У» и дроны-камикадзе. Только во время этого дежурства боевые расчеты сбили несколько беспилотников «Байрактар».