РЗК могут засечь любые ракеты, самолеты или вертолеты в радиусе нескольких сотен километров.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Тема:
Специальная военная операция России

Возвращаемся к событиям в зоне спецоперации. Минобороны показало работу расчетов зенитных комплексов С-300. Они несут круглосуточное дежурство и надежно прикрывают наши подразделения от воздушных ударов противника.

С-300 могут засечь любые ракеты, самолеты или вертолеты в радиусе нескольких сотен километров. Среди них украинские «Точка-У» и дроны-камикадзе. Только во время этого дежурства боевые расчеты сбили несколько беспилотников «Байрактар».

Тема:
Специальная военная операция России
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