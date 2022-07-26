Снайперская точность: военкор «Известий» показал, как «Смерч» выжигает позиции ВСУ

Также на передовой позиции националистов буквально утюжат российские «Смерчи». Из-за невероятной точности их сравнивают со снайперской винтовкой. Очередная цель для наших военных пришла аккурат в тот момент, когда корреспондент «Известий» Александр Морозов брал у них интервью. Далее — уникальные кадры.

На позиции ВСУ обрушился огненный «Смерч». На кадрах с беспилотника контролируется поражение замаскированного склада с иностранным вооружением.

«Поступила цель по уничтожению склада боеприпасов рядом со взлетно-посадочной полосой. Поразили точно, безошибочно, в срок», — рассказал начальник расчета РСЗО «Смерч» с позывным «Первый».

Так, за сутки, дивизион крупнокалиберных реактивных систем «Смерч» группировки «Отважные» уничтожил: несколько командных пунктов, три склада с боеприпасами, а также военную технику — четыре танка и две бронемашины.

Две минуты и «Смерч» готов к бою. По сути, это снайперская винтовка среди реактивных систем залпового огня. Ее используют, когда нужно нанести точный удар. Например, по замаскированному командному пункту или артиллерии противника.

Боевой расчет этого «Смерча» несколько дней назад остановил продвижение войск противника и превратил в руины укрепрайон, где прятались националисты.

«Масштаб поражения живой силы противника — намного больше. Полный пакет боевой машины поражает 67 гектаров. Это примерно можно сравнивать с восьмью футбольными полями», — добавил военнослужащий с позывным «Первый».

«Смерч» может вести огонь разного типа снарядами. Например, в его арсенале есть самонаводящиеся ракеты. Их используют, когда нужно поразить сразу несколько целей. Рядом со «Смерчем» всегда дежурит прикрытие: в кустах пулеметчик, возле боевой машины — автоматчики. За этими установками вооруженные формирования Украины тоже ведут охоту при помощи боевых дронов.

«Я провожу боевое охранение для защиты личного состава боевой машины во время свертывания. Извините, не могу сейчас разговаривать», — рассказал старший сержант с позывным «Маяк»

Очередная цель приходит прямо во время интервью. Команда «Экипаж, к бою!» на этом участке звучит до 20 раз в день.

«Задачи поступают очень часто, выезжаем каждый день. После пуска мы, конечно, очень быстро сворачиваемся — в течение пяти минут. И уходим с места пуска», — сообщил водитель с позывным «Гора».

«Смерчи», «Грады», «Ураганы» — артиллерийские бригады в таком составе сейчас работают по всей линии фронта. Благодаря точным ударам этих систем наши подразделения продвигаются вглубь обороны националистов.