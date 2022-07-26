Самые яркие события в ходе спецоперации ВС РФ по защите жителей Донбасса

Ракеты HIMARS начали сбивать в Донбассе из комплексов «Бук-М3»

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 38

Зенитчик из группировки «О»: операторы ЗРК «Бук» сбивают в Донбассе ракеты HIMARS

Ракеты HIMARS начали сбивать в Донбассе из комплексов «Бук-М3»

Фото: www.globallookpress.com / U.S. Marines

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Тема:
Специальная военная операция России

Ликвидировать снаряды противника силам ПВО не так-то просто, ибо они летят на максимальной скорости. Однако российская техника с задачей справляется.

Ракеты американской системы залпового огня HIMARS, которые украинские боевики применяют с конца прошлого месяца в Донбассе, теперь легко уничтожаются при помощи зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) «Бук-М3». Об этом сообщил офицер зенитных войск из группировки «Отважные» («О»).

«Зенитно-ракетный комплекс „Бук-М3“ я считаю сейчас самым хорошим универсальным средством противовоздушной обороны. Помимо того, что он справляется успешно со своими задачами, которые были заложены заводом, он также обстреливает и реактивные снаряды, хотя по характеристикам этого не было», — приводит его слова РИА Новости.

Как объяснил военнослужащий, уже несколько ракет HIMARS были уничтожены в воздушном пространстве над Донбассом. Конечно, ликвидировать их не так-то просто, ибо снаряды летят на максимальной скорости.

«Мы, по крайней мере, обнаруживаем (ракеты — Прим. ред.) до 22 тысяч метров по высоте. Сложность заключается в том, что дальность небольшая, время на принятие решения минимальное. Наши боевые расчеты доблестно справляются с задачей по сбитию, буквально в течение десяти секунд. Эффективная площадь рассеивания данных снарядов очень малая, всего лишь 0–1. Поэтому цель считается малоразмерной, высокоскоростной», — сообщил офицер.

Также военнослужащий отметил, что профессионализм военных РФ и ЛДНР возрастает с каждым днем. Теперь бороться против националистов, в том числе получивших HIMARS, становится все проще.

24 февраля президент Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Тогда российский лидер подчеркнул, что украинские националисты возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев отверг, поэтому РФ решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. 

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ВСУ обстреляли Красный Луч из американских РСЗО HIМARS.

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