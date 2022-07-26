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Стало известно, почему Юра Шатунов не перевозил семью из Германии на родину

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 433

Юра Шатунов не перевозил жену из Германии в Россию по причине удобства

Стало известно, почему Юра Шатунов не перевозил семью из Германии на родину

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

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Тема:
Умер Юра Шатунов

Экс-солист «Ласкового мая» переехал за границу в начале 1990-х сразу после ухода из группы. Там он и познакомился с будущей супругой Светланой.

Экс-солист группы «Ласковый май» Юра Шатунов последние десятилетия жил на две страны. В Германии у него была любимая жена Светлана с детьми, в России — многочисленные поклонники, выступления, концерты. Но почему артист не перевозил свою семью на родину?

Как отмечал Шатунов в интервью телекомпании ТВК в 2013 году, ему было так удобно.

«Мне больше нравится в России. У меня жена — русская немка. Она там живет, работает. А я русский. Мне так удобно», — объяснял тогда певец.

Шатунов обосновался в Германии практически сразу после ухода из «Ласкового мая». В начале 1990-х он отправился туда изучать звукорежиссуру и заниматься сольной карьерой. Но рабочие дела внезапно разбавила любовь. На улице он встретил Светлану, в которую влюбился с первого взгляда. Шатунов признавался, до знакомства с ним любимая жила в Германии и ничего не слышала о популярном коллективе. Спустя семь лет влюбленные узаконили отношения. Шатунов продолжал приезжать в Россию, выступать, но очень оберегал любимых и родных от пристального и назойливого внимания публики.

Для семьи кончина артиста стала настоящей трагедией. Шатунова не стало 23 июня в результате инфаркта. Во время загородного отдыха с друзьями он пожаловался на спазмы и острую боль в груди. Приятели сами отвезли артиста в ближайшую сельскую больницу, откуда врачи направили его с реанимационной бригадой в город, но спасти не успели. Сердце Шатунова остановилось в машине скорой помощи. Урна с его прахом была похоронена на Троекуровском кладбище. Часть по желанию артиста развеяли в Германии. В том месте, где певец любил рыбачить.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что незадолго до смерти Юра Шатунов получил угрозы от Андрея Разина.

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