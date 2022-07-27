Военкор «Известий» показал танковый и артиллерийский пинг-понг под Авдеевкой
Участвующие в спецоперации по освобождению Донбасса бойцы не теряют чувства юмора даже в опасной для жизни ситуации. Они уверены, что в скором будущем Донецк перестанет слышать звуки прилетов.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Spc. Michael Schwenk; 5-tv.ru
Читайте нас в: Дзен Яндекс.Новости
Эксклюзивные кадры из Донбасса! Съемочная группа «Известий» сегодня попала под обстрел недалеко от Авдеевки. Корреспонденту Сергею Хайдарову и оператору пришлось спешно укрываться в окопе.
Для тех, кто не знает: именно из Авдеевки уже много лет идут обстрелы жилых районов Донецка. Но подавить эти укрепрайоны не просто — националисты там окапывались в течение восьми последних лет.
Это один из контрольно-наблюдательных пунктов батальона «Русь», где сегодня очень неспокойно. Бойцы говорят, что пока высовываться не стоит, потому что танки работают.
«Они могут работать и пять минут, и 50 и два часа. Сейчас наши начнут их подавлять, и тогда сможем спокойно снимать», — объяснил военнослужащий.
С бойцами батальона отправляемся к нашим позициям в районе Пески. Эта дорога простреливается националистами из минометов. Их позиции всего в нескольких сотнях метров от нас. Тут же слышим характерный свист снаряда.
«Опааааа, стреляют! (Раздается взрыв рядом — Прим. ред.) По нам прилет!» — крикнул Сергей Хайдаров, убежав в укрытие.
Крупный снаряд падает совсем недалеко от нас. Судя по всему, мы стали целью ВСУ. Это то чувство, когда пробегает холодок по телу. Мины падают все ближе и ближе к нашему укрытию. Велика вероятность не только под снаряд попасть, но и осколок словить. Поэтому бойцы советуют как можно ниже нагнуться. Чем ближе к земле, тем меньше шансов попасть под них.
И даже в такой опасной для жизни ситуации, куда мы попали с бойцами, они не теряют чувство юмора.
«Комары достали?» — спросил корреспондент у военнослужащего.
«Да! Такое впечатление, что они завербованые СБУ-шниками», — с улыбкой ответил тот.
Так боец с позывным «Шульц» пытается разрядить обстановку. Накануне он выполнял боевую задачу, налаживая связь, и так же попал под обстрел.
«Часа через полтора после ответки вышел и восстановил связь. Ребята поехали дальше работать. Несмотря на прилеты рядом с нами, продолжил выполнять задачу. Ну а как иначе? Связь — это первоочередное, что должно быть восстановлено», — рассказал «Шульц».
Нашей группе приходится возвращаться в более безопасное место. В это время бойцы с помощью корректировки коптера отвечают по позициям националистов, попадая точно в цель снарядами по наблюдательному пункту украинцев.
Сейчас на этих позициях идет так называемый пинг-понг — борьба танков и артиллерий. Но наши бойцы делают все, чтобы с позиций ВСУ прекратились обстрелы мирных жителей в Донецке.
«Я думаю, в ближайшем времени, уже в скором будущем, Донецк перестанет слышать такие прилеты, как сейчас», — сказал военнослужащий.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что союзные силы сжимают кольцо вокруг националистов под Авдеевкой.
- 26 июл
- «Это герои!» — Киркоров навестил участников спецоперации в госпитале Крыма
- 26 июл
- Бои под Авдеевкой: союзные силы сжимают кольцо вокруг националистов
- 26 июл
- Два часа отбивавший атаки ВСУ Герой России Цыдыпов готов вернуться в строй
- 26 июл
- Самые яркие события в ходе спецоперации ВС РФ по защите жителей Донбасса
- 26 июл
- Военкор «Известий» показал кадры уничтожения наблюдательного пункта ВСУ
- 26 июл
- Около трех тысяч мариупольцев отметят новоселье еще до Нового года
- 26 июл
- Минобороны РФ ответило западным СМИ на информацию о мобилизации в России
- 26 июл
- Минобороны РФ: Российские ВКС уничтожили артиллерийский дивизион в Николаеве
- 26 июл
- Минобороны РФ: более 40 иностранных наемников одним ударом уничтожены в ДНР
- 26 июл
- Зачистка продолжается: работа штурмовых подразделений ВДВ в городских застройках Донбасса
Читайте также
83%
0.88 59.41
0.74
Нашли ошибку?