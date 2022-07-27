Участвующие в спецоперации по освобождению Донбасса бойцы не теряют чувства юмора даже в опасной для жизни ситуации. Они уверены, что в скором будущем Донецк перестанет слышать звуки прилетов.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Spc. Michael Schwenk; 5-tv.ru

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Тема:
Специальная военная операция России Обострение конфликта в Донбассе

Эксклюзивные кадры из Донбасса! Съемочная группа «Известий» сегодня попала под обстрел недалеко от Авдеевки. Корреспонденту Сергею Хайдарову и оператору пришлось спешно укрываться в окопе.

Для тех, кто не знает: именно из Авдеевки уже много лет идут обстрелы жилых районов Донецка. Но подавить эти укрепрайоны не просто — националисты там окапывались в течение восьми последних лет.

Это один из контрольно-наблюдательных пунктов батальона «Русь», где сегодня очень неспокойно. Бойцы говорят, что пока высовываться не стоит, потому что танки работают.

«Они могут работать и пять минут, и 50 и два часа. Сейчас наши начнут их подавлять, и тогда сможем спокойно снимать», — объяснил военнослужащий.

С бойцами батальона отправляемся к нашим позициям в районе Пески. Эта дорога простреливается националистами из минометов. Их позиции всего в нескольких сотнях метров от нас. Тут же слышим характерный свист снаряда.

«Опааааа, стреляют! (Раздается взрыв рядом — Прим. ред.) По нам прилет!» — крикнул Сергей Хайдаров, убежав в укрытие.

Крупный снаряд падает совсем недалеко от нас. Судя по всему, мы стали целью ВСУ. Это то чувство, когда пробегает холодок по телу. Мины падают все ближе и ближе к нашему укрытию. Велика вероятность не только под снаряд попасть, но и осколок словить. Поэтому бойцы советуют как можно ниже нагнуться. Чем ближе к земле, тем меньше шансов попасть под них.

И даже в такой опасной для жизни ситуации, куда мы попали с бойцами, они не теряют чувство юмора.

«Комары достали?» — спросил корреспондент у военнослужащего.

«Да! Такое впечатление, что они завербованые СБУ-шниками», — с улыбкой ответил тот.

Так боец с позывным «Шульц» пытается разрядить обстановку. Накануне он выполнял боевую задачу, налаживая связь, и так же попал под обстрел.

«Часа через полтора после ответки вышел и восстановил связь. Ребята поехали дальше работать. Несмотря на прилеты рядом с нами, продолжил выполнять задачу. Ну а как иначе? Связь — это первоочередное, что должно быть восстановлено», — рассказал «Шульц».

Нашей группе приходится возвращаться в более безопасное место. В это время бойцы с помощью корректировки коптера отвечают по позициям националистов, попадая точно в цель снарядами по наблюдательному пункту украинцев.

Сейчас на этих позициях идет так называемый пинг-понг — борьба танков и артиллерий. Но наши бойцы делают все, чтобы с позиций ВСУ прекратились обстрелы мирных жителей в Донецке.

«Я думаю, в ближайшем времени, уже в скором будущем, Донецк перестанет слышать такие прилеты, как сейчас», — сказал военнослужащий.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что союзные силы сжимают кольцо вокруг националистов под Авдеевкой.

Тема:
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