Самые яркие события в ходе спецоперации ВС РФ по защите жителей Донбасса

ВСУ обстреляли ракетами HIMARS Антоновский мост, но не смогли его повредить

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Алиса Старжевская
Алиса Старжевская Алиса Старжевская Журналист 26

Украинские военные тщетно наносят удары уже не первый день.

ВСУ обстреляли ракетами HIMARS Антоновский мост, но не смогли его повредить

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Венявский

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Тема:
Специальная военная операция России

Украинскими боевиками вновь был нанесен удар по Антоновскому мосту. Он идет через реку Днепр в Херсоне. После обстрела силами ВСУ из американской реактивной системой залпового огня HIMARS объект сильных повреждений не получил.

«Были ракетные удары. Утром сегодня смотрю — мост закрыт, не пускают. Сказали, что мост будут восстанавливать. Если что-то еще с дамбой случится, Херсон будет отрезан от всего. На левобережье (куда ведет мост) очень много сельхозпродукции, снабжается Херсон, это большая проблема для нас», — рассказал житель Херсона в беседе с URA.RU.

По его словам, у моста нет видимых повреждений. Его опоры и фонарные столбы также целы. Также как сообщают очевидцы, оружие, которым был нанесен удар точное, но малоэффективное, потому что пробоины небольшие.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что постоянный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил о том, что в районе Артемовска российскими бойцами уничтожена рота десятой горно-штурмовой бригады ВСУ.

Тема:
Специальная военная операция России
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