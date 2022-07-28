Установки «Пион» буквально выжигают позиции националистов на соледарском направлении

Активное наступление идет на соледарском направлении в ЛНР. Российские установки «Пион» буквально выжигают позиции националистов. Причем даже в тылу противника. На самом краю передовой работает корреспондент «Известий» Алексей Полторанин.

Беглый — то есть частый — огонь по противнику 2-й армейский корпус Народной милиции ЛНР открывает из самоходой артиллерийской установки «Пион».

Для понимания мощности снарядов достаточно взглянуть на них. Каждый — весом от 100 килограммов, поэтому нести приходится вдвоем. Для зарядки орудия помогает подъемный механизм. Одного удара хватит, чтобы пробить полутораметровые бетонные стены укреплений украинских боевиков.

Эти артиллеристы засыпают снарядами важные объекты ВСУ и даже наступают в тыл противника на соледарском направлении — под огонь «Пиона» попадают взводно-опорные пункты, пехота. Именно эти бойцы успешно уничтожили четыре гаубицы М777.

«Работали по нам, но мы опередили. Уничтожили батарею М777, благодарность дали всему личному составу. Разведка засекла цель, передали нашему командованию, потом уже нам. Ну а мы в ускоренном режиме навелись и уничтожили», — рассказал военнослужащий 2-го армейского корпуса Народной милиции ДНР с позывным «Гарик».

Теперь готовы поразить РСЗО HIMARS. И для этого все есть — в том числе многолетний опыт. Командир с позывным «Гарик» за семь лет прошел путь от обычного рядового до командира полка. Все время управляет артиллерийскими установками — сначала «Гиацинт», теперь «Пион».

«Артиллерия, только артиллерия. Мне это нравится. С самого начала был у нас мощный калибр, а сейчас еще мощнее», — говорил командир.

А это боец с позывным «Борода» — наводчик самоходной установки. Познакомился с техникой совсем недавно, прошел обучение. Давалось, признается он, нелегко. Теперь получает координаты цели и наводит орудие строго по объектам противника.

«Это машина создана для укрепрайона и колонн. Укрепрайоны разбиваем, продвигаемся вперед», — пояснил военнослужащий.

«Пионы» помогают успешно продвигаться пехоте 2-го армейского корпуса Народной милиции ЛНР в соседней республике. Это взаимопомощь друг другу.

Они нам помогали, они наши братья, мы же их не бросим. Ключевые задачи — помощь их республике в освобождении, как мы сделали со своей, и максимальном оттеснении от наших границ ВСУ, чтобы не дать им возможности малейшей наносить артиллерийские удары по территорию ЛНР», — сказал официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

Украинские боевики пока достают до некоторых гражданских объектов Луганской республики. Вот в небо готовят отправить послания от артиллеристов — на ракетах пишут «за детей Донбасса» или «привет из Антрацита» — это ответ неонацистам за сотни невинных жертв.