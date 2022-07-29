Друг Давы о расставаниях блогера: «Я откачиваю его после отношений»
Друг Давы рассказал о необходимости откачивать блогера после расставаний
Фото: www.globallookpress.com / Dmitry Golubovich
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Бывший бойфренд Бузовой всегда влюбляется, как в последний раз.
Давид Манукян крайне болезненно переживает расставания с девушками. Настолько, что его даже приходится откачивать. Об этом рассказал его друг и помощник Арут.
«У нас действительно были моменты, когда мы очень друг друга выручали. Я откачиваю его после отношений, он откачивает меня. Мы эмоциональные люди. Приходится из этого вытягивать. Он меня очень спас когда-то, и я тоже помог», — поделился молодой человек в YouTube-шоу «Старый друг».
Все дело в том, что Дава всегда влюбляется, как в последний раз, пояснил Арут.
«Я такого еще не видел. Крышу сносит конкретно», — отметил друг Манукяна.
Он добавил, что у Давы достаточно высокие запросы к избранницам, и он требует много внимания к себе. Но при этом и сам внимателен к своим девушкам.
В начале прошлого года Манукян пережил болезненный разрыв с поющей ведущей Ольгой Бузовой. Их отношения длились два года, во время которых влюбленные успели поссориться, помириться, почти поженились и пережили громкий разрыв. Ольга обвиняла Даву в неверности, а тот рассказывал о недостатках бывшей возлюбленной в многочисленных интервью.
Сейчас Дава, по слухам, встречается с певицей Мари Краймбрери. Пара открыто флиртовала друг с другом, появлялась вместе на светских мероприятиях. Были даже разговоры о том, что звезды съехались. Сами они прекрасно отзываются друг о друге, но никаких комментариев по поводу личной жизни не дают.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Даву и Краймбрери выследили во время совместного отдыха.
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