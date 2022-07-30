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Китай объявил об учениях в Тайваньском проливе, куда США направили авианосцы

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Никита Кротов
Никита Кротов 112

Китай объявил о проведении военных учений со стрельбой в Тайваньском проливе

Китай объявил об учениях в Тайваньском проливе, куда США направили авианосцы

Фото: www.globallookpress.com / ChinaFotoPress

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В США заговорили о распространении ленд-лиза на Тайвань на фоне решения Пекина провести в регионе тренировку для военных.

Китайские военные проведут учения со стрельбой в Тайваньском проливе. Об этом сообщило сингапурское издание The Straits Times.

«Учения будут ограничены по масштабу и будут проходить у острова Пинтань в провинции Фуцзянь», — говорится в публикации.

Уточняется, что на время учений пролив будет закрыт.

Ранее стало известно, что в сторону Тайваня начала двигаться ударная группа американских авианосцев. По сообщению South China Morning Post, движение боевых кораблей к острову связано с возможным визитом в Тайвань спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси.

Ее намерение посетить Тайвань вызвало резкое недовольство китайской стороны. Отмечалось, что КНР готова дать даже военный ответ Штатам.

Обстановка осложняется еще одним фактом. В Конгрессе США начали обсуждать законопроект, направленный на предоставление военной помощи Тайваню. В качестве образца используется программа ленд-лиза 1940-х годов, утверждает телеканал Fox News.

Власти Китая подчеркивали, что считают недопустимым вмешательство США в дела Тайваня. Такая позиция связана с защитой суверенитета Китая и его территориальной целостности.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что решение о поездке Нэнси Пелоси на Тайвань от США не принято.

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