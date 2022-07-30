Блинкен созвонился с Кулебой и рассказал о телефонном разговоре с Лавровым

После телефонного разговора с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым госсекретарь США Энтони Блинкен связался с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой и обсудил прошедший разговор. Об этом заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

По словам дипломата, Блинкен сообщил — Америка продолжает неизменно поддерживать суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины. Кроме того, в беседе с Лавровым он настаивал на освобождении задержанных в России Пола Уилана и Бриттни Грайнер. Госсекретарь также предупредил о принятии ряда новых антироссийских санкций в случае вхождения в состав РФ других регионов.

Также главы внешнеполитических ведомств США и Украины обсудили соглашение о создании гуманитарного коридора для вывоза с Украины по Черному морю сельхозпродукции.

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