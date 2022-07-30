Самые яркие события в ходе спецоперации ВС РФ по защите жителей Донбасса

Блинкен созвонился с Кулебой и рассказал о телефонном разговоре с Лавровым

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 11

Беседа госсекретаря США и министра иностранных дел РФ была инициирована американской стороной.

Блинкен созвонился с Кулебой и рассказал о телефонном разговоре с Лавровым

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Chris Emil Janssen

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Тема:
Украинский кризис

После телефонного разговора с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым госсекретарь США Энтони Блинкен связался с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой и обсудил прошедший разговор. Об этом заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

По словам дипломата, Блинкен сообщил — Америка продолжает неизменно поддерживать суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины. Кроме того, в беседе с Лавровым он настаивал на освобождении задержанных в России Пола Уилана и Бриттни Грайнер. Госсекретарь также предупредил о принятии ряда новых антироссийских санкций в случае вхождения в состав РФ других регионов.

Также главы внешнеполитических ведомств США и Украины обсудили соглашение о создании гуманитарного коридора для вывоза с Украины по Черному морю сельхозпродукции.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Мария Захарова ответила Боррелю на его жалобы на СМИ Запада.

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