ВКС РФ ударили по пункту временной дислокации нацгруппировки «Кракен» в Харькове

Российские военные в ходе спецоперации на Украине по защите Донбасса высокоточным оружием ВКС России нанесли удар по пункту временной дислокации боевиков нацгруппировки «Кракен» в Харькове. Об этом сообщил в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны РФ, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«В Харькове высокоточным оружием ВКС России нанесен удар по пункту временной дислокации националистического формирования „Кракен“ на территории механического техникума имени Морозова. В результате удара безвозвратные и санитарные потери противника составили до 350 националистов. Также, уничтожено 11 единиц военной техники», — сказал Конашенков.

Помимо этого в районах населенных пунктов Потемкино, Белогорка Херсонской области и Белая Криница Николаевской области были уничтожены до 100 националистов и 25 единиц военной техники.

Средствами ПВО сбито пять украинских беспилотных летательных аппаратов в Терновой, Пришиб, Семеновка, Яковенково и Петропавловка Харьковской области.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и объявили РФ экономическую войну.

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