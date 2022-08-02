Не будет как раньше: Башаров назвал главный плюс в бегстве артистов из России

Знаменитый шоумен считает предателями тех, кто отказался поддержать родину в сложное время. Между тем, в этом есть и положительный момент.

Известный российский актер Марат Башаров выступил с критикой в адрес своих коллег, эмигрировавших за пределы территории России с началом специальной военной операции (СВО) на Украине. Как считает шоумен, подобное поведение со стороны звезд шоу-бизнеса является неправильным, поскольку «страна поила их и кормила». Но во всем есть и положительный момент.

Башаров подчеркнул, что у артистов, которые остались на родных просторах в столь сложный период, прибавится работы.

«Стало свободнее дышаться. Раньше как было — везде одни и те же. А теперь эти „одни и те же“ уехали, и у нас работы прибавилось», — заявил артист в интервью StarHit.ru.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что покинувшая Россию Вера Брежнева изменилась до неузнаваемости. Знаменитость выступила против начала СВО по защите жителей Донбасса и перебралась в Италию. В июне она сообщила, что становится совершенно другой и больше не считает нужным скрывать седину и морщины на фотографиях. Одно время она была волонтером и помогала Украине. Также ее беспокоило молчание мужа Константина Меладзе, который не комментирует ситуацию на Украине.