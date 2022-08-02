«Удивлен, что мы выжили»: пленный украинец рассказал о подготовке в ВСУ
Пленный украинский военный заявил, что его не готовили к отправке на передовую
Фото, видео: 5-tv.ru
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Украинская власть посылает в бой граждан, ни разу не державших в руках оружие.
Попавший в плен военнослужащий первого мотострелкового батальона 56-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Денис Яслышин рассказал о подготовке в украинской армии попавших под мобилизацию граждан. Мужчина утверждает, что до отправки в зону боевых действий его всего два раза возили на полигон для учебных стрельб.
«Два раза на полигон съездили стрелять. Первый раз, может, 20 патронов, во второй, может быть, на десяток больше. Это и все наше обучение было», — рассказал Яслышин корреспонденту «Известий» Александру Сафиулину.
По словам мужчины, он не хотел воевать и пытался избежать мобилизации в ВСУ. Работая водителем в Николаеве, он попытался выехать из города с началом боевых действий. Однако на выезде его остановили для проверки документов и тут же вручили повестку.
«Сказали, вот вам повестка, сходите в военкомат, отметитесь, раз у вас белый билет, поедете по своим делам. Ничего такого. Пришел в военкомат, сказали: „Служишь родине“. Записали в роту охраны, там прослужил месяца полтора», — рассказал Яслышин.
Вместе с другими мобилизованными он в итоге оказался в поселке Пески, где чудом выжил под обстрелами артиллерии. По словам пленного, у ВСУ даже не было блиндажей и укрытий, прятаться приходилось в окопах.
«Сидели, молились, чтобы не разбомбило. Окоп был от стенки до стенки, то есть тяжело не попасть. Нас было человек пять. Я удивлен, что мы выжили», — сказал Яслышин.
Ранее 5-tv.ru показал кадры последствий обстрела ВСУ колонии с пленными в ДНР.
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