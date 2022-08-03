Четко и слаженно: как работают вертолеты Ми-8 по позициям ВСУ на Украине
В Минобороны показали видео уничтожения бронетехники ВСУ на Украине
Фото, видео: www.globallookpress.com / MOD Russia; 5-tv.ru
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Российские военные день за днем уничтожают вражескую технику. Противник активно сдается в плен.
Российская авиация уничтожила пункт управления и бронетехнику ВСУ. Пилоты вертолетов Ми-28 подошли к ним на малой высоте, а затем нанесли удар неуправляемыми ракетами. Работа авиации идет в круглосуточном режиме. Пока одни экипажи возвращаются с боевого задания, другие уже готовятся к вылету.
24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и объявили РФ экономическую войну.
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