Российские военные день за днем уничтожают вражескую технику. Противник активно сдается в плен.

Российская авиация уничтожила пункт управления и бронетехнику ВСУ. Пилоты вертолетов Ми-28 подошли к ним на малой высоте, а затем нанесли удар неуправляемыми ракетами. Работа авиации идет в круглосуточном режиме. Пока одни экипажи возвращаются с боевого задания, другие уже готовятся к вылету.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и объявили РФ экономическую войну.