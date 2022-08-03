Самые яркие события в ходе спецоперации ВС РФ по защите жителей Донбасса

Украинские разведчики отказались выполнять приказ и покинули зону боевых действий

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Светлана Шевченко
Светлана Шевченко Светлана Шевченко Журналист 277

Ключевым поводом для принятия решения стали невосполнимые потери ВСУ в ходе атаки российской артиллерии в Харьковской области.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Alex Chan Tsz Yuk; Минобороны РФ

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Тема:
Специальная военная операция России

Серьезные потери на Харьковском направлении вынудили украинских разведчиков отказаться выполнять приказы вышестоящего командования. Об этом в ходе утреннего брифинга сообщил официальный представитель Минобороны РФ, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Ключевым поводом для принятия решения стали невосполнимые потери Вооруженных сил украины (ВСУ) в ходе атаки российской артиллерии в районе Норцовки в Харьковской области. После чего командиры подразделений 132-го разведывательного батальона переправились вместе с подчиненными через реку Северский Донец и направились в пункт временной дислокации.

Российские артиллеристы за последние сутки в ходе контрбатарейной борьбы подавили два взвода РСЗО «Град», три взвода «Мста-Б», три взвода «Гвоздики» и два взвода гаубиц Д-30.

Тема:
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