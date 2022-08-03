Смотри в турбине: политолог Сосновский намекнул на «русское послание из трех букв» для Шольца
Политолог Сосновский заявил о русском послании из трех букв для канцлера ФРГ Шольца
Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Christoph Reichwein (crei)
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Эксперт отреагировал на ситуацию с задержкой турбины для «Северного потока» в Германии.
Политолог Александр Сосновский с юмором прокомментировал ситуацию с задержкой турбины для газопровода «Северный поток» в Германии. В своем Telegram-канале он опубликовал фото с канцлером Олафом Шольцем рядом с силовым агрегатом и сопроводил его издевательским комментарием.
«Стало известно, что, заглянув в турбину, Шольц увидел написанное белой краской зашифрованное русское послание из трех букв. Шифровальщики уже работают», — написал Сосновский.
О каких трех буквах идет речь, политолог предоставил догадываться подписчикам.
Ранее сообщалось, что Шольц посетил офис компании Siemens Energy, где осмотрел доставленную из Канады турбину для «Северного потока». При этом глава компании Кристиан Брух доложил ему об отсутствии возможности доставить агрегат в Россию якобы по вине «Газпрома».
В свою очередь канцлер отметил, что со стороны ФРГ ничего не противодействует транспортировке турбины в РФ. По его словам, российская сторона должна сообщить, что нуждается в ней, и предоставить таможенные и транспортные документы. Все остальные документы, по его словам, есть — от ЕС, Соединенного Королевства и Канады.
24 июля Siemens Energy передала «Газпрому» экспортную лицензию Канады, позволяющую ремонтировать и транспортировать газовые турбины для «Северного потока». Позднее выяснилось, что турбина застряла при транзите в ФРГ из-за отсутствия разрешения на транспортировку.
Ранее 5-tv.ru рассказал, как политолог Армен Гаспарян высмеял кабмин ФРГ, где заявили, что им неизвестно местонахождение турбины Siemens для газопровода «Северный поток».
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